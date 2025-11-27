Eis und Schnee bereiten in Niederroßbach Kopfzerbrechen

Bei den einen drückt personell der Schuh, die anderen sind im wahrsten Sinne auf Eis gelegt: Vor dem letzten Spieltag des Jahres haben Windhagen und Niederroßbach mit Problemen zu kämpfen. Jammern wollen aber beide Seiten nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Dass der FC Borussia Niederroßbach zu Beginn der Rückrunde recht weit oben mitmischt in der Bezirksliga Ost, war abzusehen, beim SV Windhagen aber nicht unbedingt zu erwarten. Auf der einen Seite ist es der Aufsteiger gewohnt, auf überkreislicher Bühne Fußball zu spielen, auf der anderen Seite ist er aber gerade erst wieder dorthin zurückgekehrt.