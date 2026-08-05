Mit neuem Trainer Maxi Reitz Einstellung und Wille sind bei Hundsangen entscheidend Rolf Schulze 05.08.2026, 06:00 Uhr

i Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth möchte auch in dieser Saison eine gute Rolle in der Bezirksliga Ost spielen. Am Sonntag gastiert die SG zum Auftakt beim SV Windhagen. Andreas Hergenhahn

Wenn nach den Favoriten in der Bezirksliga Ost gefragt wird, zählt die SG Hundsangen fast schon traditionell zu den Kandidaten. Die hohen Erwartungen erfüllt wurden aber nur selten. Ob sich das nun ändert? Trainer Maxi Reitz will alles dafür tun.

Bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth weht ein frischer Wind. Maxi Reitz, in der Vorsaison Assistent von Trainer Thomas Schäfer, steht nun in der Verantwortung beim Bezirksligisten vom Buch. Vor seiner Tätigkeit in Hundsangen war er schon Übungsleiter beim hessischen Kreisoberligisten SG Dauborn/Neesbach und mit Unterbrechung vier Jahre Co-Trainer beim Hessenligisten Rot-Weiß Hadamar.







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