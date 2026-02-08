Nachdem das erste, geplante Testspiel gegen die SG Atzelgift ausfallen musste, war Westerburgs Trainer Christian Hartmann einfach nur froh, dass sie endlich mal wieder auf dem Platz Fußball spielen konnten. Der Einsatz seiner Spieler stimmte.
Unter der Woche waren viele Vorbereitungsspiele abgesagt worden. Dann folgte Sonne satt auf Eis und Schnee, sodass einige Teams aus der Bezirksliga Ost am Samstag unter optimalen Bedingungen ihre Form testen konnten.SV Weitersburg – SG Westerburg 3:2 (0:1).