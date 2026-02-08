Niederlage im ersten Testspiel Einsatz steht bei der SG Westerburg über dem Ergebnis Moritz Hannappel 08.02.2026, 15:15 Uhr

i Freute sich über eine erste Einheit auf dem Platz: Westerburgs Trainer Christian Hartmann konnte mit der knappen Niederlage beim SV Weitersburg leben. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Nachdem das erste, geplante Testspiel gegen die SG Atzelgift ausfallen musste, war Westerburgs Trainer Christian Hartmann einfach nur froh, dass sie endlich mal wieder auf dem Platz Fußball spielen konnten. Der Einsatz seiner Spieler stimmte.

Unter der Woche waren viele Vorbereitungsspiele abgesagt worden. Dann folgte Sonne satt auf Eis und Schnee, sodass einige Teams aus der Bezirksliga Ost am Samstag unter optimalen Bedingungen ihre Form testen konnten.SV Weitersburg – SG Westerburg 3:2 (0:1).







Artikel teilen

Artikel teilen