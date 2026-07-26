Was hat sich bei den Teams in der Bezirksliga Ost in der Sommerpause getan? Die Kaderlisten sowie die Zu- und Abgänge gibt es hier in der Übersicht.
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Veränderung ist Trumpf in der Bezirksliga Ost. Der Aufstieg der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und der SG 06 Betzdorf in die Rheinlandliga sowie der Abstieg des Quartetts SG St. Katharinen-Vettelschoß, FC Kosova Montabaur, SG Herschbach/Girkenroth/Salz und SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod in die Kreisliga A sind gleich sechs Teams neu in dieser Klasse.