Kader der Bezirksliga Ost Einem der fünf Aufsteiger wird schon einiges zugetraut Marco Rosbach 26.07.2026, 05:00 Uhr

i Als A-Liga-Vizemeister haben sich die SG Guckheim (vorne links Maurice Hammans) und SG Rennerod (recht Ben Thomas) über die Aufstiegsrunde ihren Platz in der Bezirksliga Ost gesichert. In der Vorbereitung gewann Rennerod ein Testspiel gegen den Mitaufsteiger mit 3:0. Horst Wengenroth

Was hat sich bei den Teams in der Bezirksliga Ost in der Sommerpause getan? Die Kaderlisten sowie die Zu- und Abgänge gibt es hier in der Übersicht.

Veränderung ist Trumpf in der Bezirksliga Ost. Der Aufstieg der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und der SG 06 Betzdorf in die Rheinlandliga sowie der Abstieg des Quartetts SG St. Katharinen-Vettelschoß, FC Kosova Montabaur, SG Herschbach/Girkenroth/Salz und SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod in die Kreisliga A sind gleich sechs Teams neu in dieser Klasse.







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