Niederroßbach beim Aufsteiger Eine Null macht André Theis Mut vor Spiel in Horressen Marco Rosbach 25.09.2026, 09:30 Uhr

i In Ransbach-Baumbach kam die Horresser Offensive um Youcef Bakhouche (in Weiß) nicht wie gewohnt auf Touren. Das soll sich am Sonntag wieder ändern, wenn der Aufsteiger die schwach gestartete SG Niederroßbach empfängt. Marco Rosbach

Das Tabellenbild vor dem achten Spieltag überrascht. Während Horressen als Aufsteiger trotz des jüngsten Dämpfers Kontakt hält zum Verfolgerfeld, ist Niederroßbach gerade auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Welcher Trend verfestigt sich?

Mit den Erfolgen steigt auch bei einem Aufsteiger der Anspruch. Nach zuvor fünf Pflichtspielsiegen in Folge – vier in der Bezirksliga Ost, einer im Rheinlandpokal – hat es die SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers erwischt. Bei Mitaufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, der in den ersten Wochen weit unter den Erwartungen zurückgeblieben war, musste sich die Elf von Niklas Wörsdörfer mit 1:2 geschlagen geben.







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