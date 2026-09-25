Das Tabellenbild vor dem achten Spieltag überrascht. Während Horressen als Aufsteiger trotz des jüngsten Dämpfers Kontakt hält zum Verfolgerfeld, ist Niederroßbach gerade auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Welcher Trend verfestigt sich?
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Mit den Erfolgen steigt auch bei einem Aufsteiger der Anspruch. Nach zuvor fünf Pflichtspielsiegen in Folge – vier in der Bezirksliga Ost, einer im Rheinlandpokal – hat es die SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers erwischt. Bei Mitaufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, der in den ersten Wochen weit unter den Erwartungen zurückgeblieben war, musste sich die Elf von Niklas Wörsdörfer mit 1:2 geschlagen geben.