Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis hat die Auswärtspartie bei der SG Weitefeld-Langenbach trotz sechzigminütiger Unterzahl gedreht und wichtige drei Punkte mitgenommen. Damit zog die Mannschaft von Lukas Haubrich am Gegner in der Tabelle vorbei.
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Im Topspiel des neunten Spieltags der Fußball-Bezirksliga Ost musste sich die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken mit 2:4 (2:2) gegen die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis geschlagen geben. Auf dem Weitefelder Kunstrasenplatz gab die heimische SG dabei das Spiel trotz knapp 60-minütiger Überzahl aus der Hand.