2:4-Niederlage in Überzahl Eine gute Halbzeit gegen Berod reicht Weitefeld nicht Jona Heck 04.10.2026, 19:02 Uhr

i Dominik Soldo (in Weiß) traf zum zwischenzeitlichen 2:2 für seine SG Berod-Wahlrod gegen Marik Mockenhaupt (links in Blau), Niklas Rosenkranz (Mitte in Blau) und die SG Weitefeld. Manfred Böhmer/balu

Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis hat die Auswärtspartie bei der SG Weitefeld-Langenbach trotz sechzigminütiger Unterzahl gedreht und wichtige drei Punkte mitgenommen. Damit zog die Mannschaft von Lukas Haubrich am Gegner in der Tabelle vorbei.

﻿Im Topspiel des neunten Spieltags der Fußball-Bezirksliga Ost musste sich die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken mit 2:4 (2:2) gegen die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis geschlagen geben. Auf dem Weitefelder Kunstrasenplatz gab die heimische SG dabei das Spiel trotz knapp 60-minütiger Überzahl aus der Hand.







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