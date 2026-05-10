Tore fielen in der Partie zwischen dem TuS Montabaur und dem TuS Asbach zwar keine. Dennoch bekamen die Zuschauer in der Kreisstadt ein ansehnliches Bezirksliga-Spiel geboten.
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Wie spannend und unterhaltsam ein torloses Unentschieden sein kann, zeigten der TuS Montabaur (5.) und der TuS Asbach (3.) am Sonntagnachmittag auf hohem Spielniveau in der Bezirksliga Ost. Beide Mannschaften, mit einem sehr guten Saisonverlauf in der erweiterten Spitzengruppe der Tabelle platziert, bestätigten ihre bisherigen starken Leistungen und trennten sich am Ende leistungsgerecht mit 0:0.