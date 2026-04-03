Erfolg gegen Hundsangen
Ein sehenswerter Lupfer ebnet dem TuS Asbach den Weg
Die SG Hundsangen (am Boden Masaya Omotezako) erlaubte sich in ihrem Auswärtsspiel beim TuS Asbach (weiße Trikots) einen Ausruts
Die SG Hundsangen (am Boden Masaya Omotezako) erlaubte sich in ihrem Auswärtsspiel beim TuS Asbach (weiße Trikots) einen Ausrutscher und unterlag nach 1:0-Führung noch mit 1:2.
Heinz-Werner Lamberz

Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth hatte einige Chancen, um im Spiel beim TuS Asbach höher als 1:0 zu führen. Doch anstatt einen Dreier einzufahren, gab die SG ihren knappen Vorsprung noch aus der Hand und unterlag dem TuS mit 1:2. 

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Der TuS Asbach hat in der Fußball-Bezirksliga Ost eine gute Reaktion auf die jüngste 0:1-Niederlage beim FC Kosova Montabaur gezeigt. Gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth setzte sich der TuS mit 2:1 (0:1) durch.„Wir verlieren seit ein paar Wochen zwei bis drei Spieler pro Sonntag.

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