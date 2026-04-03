Erfolg gegen Hundsangen Ein sehenswerter Lupfer ebnet dem TuS Asbach den Weg Lukas Erbelding 03.04.2026, 15:12 Uhr

i Die SG Hundsangen (am Boden Masaya Omotezako) erlaubte sich in ihrem Auswärtsspiel beim TuS Asbach (weiße Trikots) einen Ausrutscher und unterlag nach 1:0-Führung noch mit 1:2. Heinz-Werner Lamberz

Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth hatte einige Chancen, um im Spiel beim TuS Asbach höher als 1:0 zu führen. Doch anstatt einen Dreier einzufahren, gab die SG ihren knappen Vorsprung noch aus der Hand und unterlag dem TuS mit 1:2.

Der TuS Asbach hat in der Fußball-Bezirksliga Ost eine gute Reaktion auf die jüngste 0:1-Niederlage beim FC Kosova Montabaur gezeigt. Gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth setzte sich der TuS mit 2:1 (0:1) durch.„Wir verlieren seit ein paar Wochen zwei bis drei Spieler pro Sonntag.







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