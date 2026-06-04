Neuer Coach für FSG Herschbach Ein Ex-Regionalligaspieler tritt Hannappel-Nachfolge an Marco Rosbach 04.06.2026, 10:57 Uhr

i Zuletzt trug der Neunkirchener Christian Mehr als Spielertrainer das Trikot der SG Lasterbach, davor erlebte der frühere Jugendakteur der Eisbachtaler Sportfreunde erfolgreiche Zeiten als Spieler in höhreren Klassen. Er kam unter anderem auf insgesamt 42 Einsätze in den Regionalligen Nord (27) und Süd (15). Marco Rosbach

Vor dem letzten Spieltag hatten sich in der Bezirksliga Ost die Wege von Aufstiegstrainer Dirk Hannappel und der FSG Herschbach/Girkenroth/Salz für viele überraschend getrennt. Jetzt steht fest, wer beim künftigen A-Ligisten die Nachfolge antritt.

Die finalen Saisonwochen bei der FSG Herschbach/Girkenroth/Salz waren turbulent. Erst zeichnete sich ab, dass sich Aufsteiger seinen Traum vom Klassenverbleib in der Bezirksliga Ost nicht verwirklichen kann, dann wurde die Anfang des Jahres bereits vereinbarte Verlängerung mit Trainer Dirk Hannappel noch einmal überdacht, was nach dem desolaten 0:10 bei der SG 06 Betzdorf und der folgenden 0:5-Klatsche im Derby gegen die SG ...







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