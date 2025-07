Eine Premiere nimmt heute Abend Fahrt auf: Mit dem Derby der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis gegen die gastgebende SG Müschenbach/Hachenburg wird der Kämpf-Cup eröffnet. Bis Samstag, 26. Juli, wird um Tore, Siege und Punkte gekämpft – und nicht zuletzt ein ordentliches Preisgeld.

Einstimmung unter Wettkampfbedingungen

„Die SG Müschenbach/Hachenburg und das Müschenbacher Unternehmen Gebr. Kämpf GmbH haben zusammen ein neues Fußball-Turnierformat entworfen“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. „Das Fußballturnier für Seniorenmannschaften bietet eine ideale Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen auf die neue Saison einzustimmen“, führen sie weiter aus.

Alle Turnierspiele werden über die volle Distanz von 90 Minuten ausgetragen. Dabei sind die sechs Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt worden. Gruppe A führt Rheinlandligist VfB Wissen als klassenhöchste Mannschaft an, dazu kommen die Bezirksliga-Absteiger SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau und SG Neitersen/Altenkirchen (beide jetzt Kreisliga A1). In Gruppe B spielen drei Mannschaften, die sich aus der abgelaufenen Saison ebenfalls bestens kennen: die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (Bezirksliga Ost), die SG Wallmenroth/Scheuerfeld (jetzt Kreisliga A1) und die SG Müschenbach/Hachenburg (Bezirksliga Ost).

Spiele in Müschenbach und Hachenburg

Die Turnierspiele werden auf dem Rasenplatz in Müschenbach und auf dem Kunstrasenplatz in Hachenburg ausgetragen. Für die vier besten Teams lohnt sich die Teilnahme besonders, werden sie doch mit Preisgeldern in Höhe von 1250, 750, 500 und 250 Euro für die Plätze eins bis vier belohnt.

Zum Modus: In den Gruppenspielen spielt jeder gegen jeden. Die beiden Gruppenzweiten bestreiten am Samstag, 26. Juli, das Spiel um Platz 3 (14 Uhr, in Hachenburg). Im Anschluss steigt das Finale (16 Uhr, in Hachenburg). Bei Unentschieden wird der Sieger per Elfmeterschießen ermittelt.

Spielplan

Gruppe B: SG Berod – SG Müschenbach (Do., 17. Juli, 19.30 Uhr, in Müschenbach)

Gruppe A: VfB Wissen – SG Alpenrod (Sa., 19. Juli, 16.30 Uhr, in Müschenbach)

Gruppe B: SG Müschenbach – SG Wallmenroth (Mo., 21. Juli, 19.30 Uhr, in Müschenbach)

Gruppe A: SG Neitersen – VfB Wissen (Di., 22. Juli, 19.30 Uhr, in Hachenburg)

Gruppe B: SG Wallmenrod – SG Berod (Mi., 23. Juli, 19.30 Uhr, in Hachenburg)

Gruppe A: SG Alpenrod – SG Neitersen (Do., 24. Juli, 19.30 Uhr, in Hachenburg)

Spiel um Platz 3 der beiden Gruppenzweiten (Sa., 26. Juli, 14 Uhr, in Hachenburg)

Finale der beiden Gruppenersten (Sa., 26. Juli, 16 Uhr, in Hachenburg)