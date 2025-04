Es war das erwartete Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost, bei dem der Tabellenvierte den Liga-Spitzenreiter ordentlich forderte. Am Ende setzte sich aber die fußballerische Qualität des Primus durch.

Der 24. Spieltag in der Bezirksliga Ost wurde mit dem Spiel der Spvgg EGC Wirges gegen den FC HWW Niederroßbach eröffnet, und die Gastgeber behielten mit einem verdienten 2:0 (1:0)-Sieg die Oberhand. Damit hat sich der aktuelle Tabellenführer für die einzige Niederlage in der laufenden Saison revanchiert, die er ausgerechnet im Hinspiel hinnehmen musste. Jetzt muss der ärgste Verfolger der Wirgeser, die SG 06 Betzdorf, liefern, wenn sie am Primus dranbleiben wollen. Doch das Spiel gegen die derzeit starke SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis dürfte kein Selbstläufer werden. So bleibt es weiterhin spannend in der Liga, zumindest was die ersten beiden Ränge betrifft.

„Wir hätten gerne länger das 0:0 gehalten, um Wirges noch mehr in Zugzwang zu bringen. “

Metin Kilic, Trainer des FC HWW Niederroßbach, über den Wirgeser Führungstreffer in der 37. Minute.

Von Beginn an legten beide Teams ein hohes Tempo vor, das sie auch über die ganze Spielzeit beibehielten. Es war ein Match auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für die Heimelf. Doch die Gäste hielten stets dagegen, sodass den Zuschauern ein rasantes Spektakel geboten wurde, das trotz der hohen Intensität absolut fair verlaufen ist. Einen großen Anteil daran hatte auch der Unparteiische Alexander Müller, der jederzeit Herr der Lage war. Da sich das Geschehen vornehmlich im Mittelfeld abspielte, hatten Torraumszenen Seltenheitswert.

Als der schnelle Wirgeser Außenstürmer Euan Williams-Noss nach einer Ecke im Strafraum der Gäste von Jeremi Künkler am Fuß getroffen wurde und zu Fall kam, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jonas Simek sehr sicher zur 1:0-Führung (37.). „Dieser Treffer kam eindeutig zu früh für uns. Wir hätten gerne länger das 0:0 gehalten, um Wirges noch mehr in Zugzwang zu bringen. Dann hätten wir vielleicht eine Chance gehabt. Doch so setzte sich die fußballerische Qualität des Primus durch, und der Sieg ist auch verdient“, erkannte Niederroßbachs Trainer Metin Kilic neidlos an. Trotz der Niederlage war er mit der Leistung seines Teams zufrieden.

Jonah Wick macht den Deckel drauf

Wer geglaubt hatte, dass die Akteure im zweiten Durchgang einen Gang zurückschalten würden, sah sich getäuscht. Die Partie wurde bis zum Schlusspfiff mit gleich hoher Intensität geführt. Jetzt hatten beide Mannschaften auch den Strafraum des Gegners für sich entdeckt, doch beide Keeper gaben sich keine Blöße. So verhinderte HWW-Torwart Jan Kiefer durch Paraden nach Schüssen von Jonas Simek (54.), Euan Williams-Noss (56.) und Ronaldo Kröber (71.) einen größeren Rückstand. Doch in der 83. Minute war er machtlos, als Jonah Wick nach einer weiten Flanke von Jan Friesen mit einem Schuss aus kurzer Distanz auf 2:0 stellte.

„Wir müssen noch mehr Geduld an den Tag legen und unsere Chancen besser nutzen. Nach dem zweiten Treffer war dann der Sieg gegen eine gute Mannschaft perfekt“, stellte EGC-Trainer Sven Baldus erleichtert fest.

EGC Wirges – FC HWW Niederroßbach 2:0 (1:0)

EGC Wirges: Schröder – Wick, Lewer, Krissel, Althofen – Radermacher (63. Hehl) – Yavuz (80. Weyand), Klöckner – Simek (90.+3 Vagner), Kröber, Williams-Noss (65. Friesen).

HWW Niederroßbach: Kiefer – Künkler, Blech, Schoppa, Marquardt – Rhein – Koc (85. Bekteshi), Walkenbach (82. Thomaser), Röder (68. Sucu) – Englisch (64. Christian), Tanaka.

Schiedsrichter: Alexander Müller (Mendig).

Zuschauer: 90.

Tore: 1:0 Jonas Simek (37., Foulelfmeter), 2:0 Jonah Wick (83.).