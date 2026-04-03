Im Kreisduell der Bezirksliga Ost präsentierte sich der SV Windhagen kaltschnäuziger als Konkurrent SG St. Katharinen/Vettelschoß. Mit 3:0 setzte sich der SV vor 100 Zuschauern durch.
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Der SV Windhagen bat die SG. St. Katharinen/Vettelschoß in der Fußball-Bezirksliga Ost zum Kreisderby. Doch die Partie sollte nicht das versprochene Highlight-Spiel werden. Stattdessen sahen die Zuschauer ein verregnendes Flutlicht-Match, das seinen Sieger durch die Effizienz der Heimmannschaft fand.