3:0 gegen St. Katharinen
Effizienter SV Windhagen gewinnt das Kreisderby
Von Gegenspielern umzingelt: Noah Schinowski (in Rot) und die SG St. Katharinen/Vettelschoß konnten im Derby beim SV Windhagen n
Von Gegenspielern umzingelt: Noah Schinowski (in Rot) und die SG St. Katharinen/Vettelschoß konnten im Derby beim SV Windhagen nicht viel ausrichten und unterlagen mit 0:3.
Heinz-Werner Lamberz

Im Kreisduell der Bezirksliga Ost präsentierte sich der SV Windhagen kaltschnäuziger als Konkurrent SG St. Katharinen/Vettelschoß. Mit 3:0 setzte sich der SV vor 100 Zuschauern durch.

Lesezeit 2 Minuten
Der SV Windhagen bat die SG. St. Katharinen/Vettelschoß in der Fußball-Bezirksliga Ost zum Kreisderby. Doch die Partie sollte nicht das versprochene Highlight-Spiel werden. Stattdessen sahen die Zuschauer ein verregnendes Flutlicht-Match, das seinen Sieger durch die Effizienz der Heimmannschaft fand.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport