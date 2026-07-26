TuS Burgschwalbach siegt 3:2 Effektivität macht in Durchgang eins den Unterschied Stefan Nink 26.07.2026, 10:57 Uhr

i Sascha Schaab-Lorch (rechts) lässt sich hier vom Burgschwalbacher Youngster Nabil Hassoun nicht bremsen. Andreas Hergenhahn

Bevor es am kommenden Wochenende im Rheinlandpokal mit den sogenannten Pflichtspielen losgeht, nutzten die TuS Burgschwalbach und A-Ligist SG Reitzenhain/Bogel/Bornich die Gelegenheit, ihre Form beim Duell unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen.

„Konditionell sind wir ganz gut dabei, im taktischen Bereich haben wir jedoch noch einiges zu tun.“ So bewertete Tim Heimann, der mit seinem Kumpel Andreas Müller die Bezirksliga-Fußballer der TuS Burgschwalbach unter seinen Fittichen hat, nach mehrwöchiger intensiver Vorbereitung das finale Testspiel seiner Rot-Schwarzen gegen den ambitionierten A-Ligisten SG Reitzenhain/Bogel/Bornich.







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