Bevor es am kommenden Wochenende im Rheinlandpokal mit den sogenannten Pflichtspielen losgeht, nutzten die TuS Burgschwalbach und A-Ligist SG Reitzenhain/Bogel/Bornich die Gelegenheit, ihre Form beim Duell unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen.
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„Konditionell sind wir ganz gut dabei, im taktischen Bereich haben wir jedoch noch einiges zu tun.“ So bewertete Tim Heimann, der mit seinem Kumpel Andreas Müller die Bezirksliga-Fußballer der TuS Burgschwalbach unter seinen Fittichen hat, nach mehrwöchiger intensiver Vorbereitung das finale Testspiel seiner Rot-Schwarzen gegen den ambitionierten A-Ligisten SG Reitzenhain/Bogel/Bornich.