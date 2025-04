Auch wenn sich die SG Müschenbach vor allem in Halbzeit eins teuer verkaufte, jubelten am Ende die Betzdorfer über einen deutlichen Erfolg, der sie näher an den Spitzenreiter heranbringt.

Die SG 06 Betzdorf hat auch das fünfte Pflichtspiel in diesem Jahr in der Fußball-Bezirksliga Ost eindeutig für sich entschieden und ist dem Tabellenführer aus Wirges näher auf die Pelle gerückt. Nach dem klaren 4:0 (2:0) Heimsieg über die SG Müschenbach/Hachenburg beträgt der Rückstand auf Platz eins nur noch vier Punkte.

Die Partie war jedoch, vor allem in Halbzeit eins, bei weitem nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis ausdrückt. Die Müschenbacher kamen gut in die Partie und hatten auch die erste Torchance, als Felix Velten eine Hereingabe von links knapp verpasste (13.). Zwei Minuten später gingen die Betzdorfer mit ihrer ersten Chance gleich in Führung: Einen schönen Pass in die Tiefe von Enrico Balijaj nahm Robin Moosakhani auf, umkurvte noch Gästekeeper Jan Böhning und schob von links flach ein.

Müschenbach lässt Chancen liegen

Wiederum nur zwei Minuten später konnte sich Heim-Keeper Tristan Althoff erstmals beweisen, als er nach einer Ecke den Ball zunächst noch vor der Linie wegfaustete und auch beim anschließenden Kopfball von Jonas Raack per Faustabwehr zur Stelle war. Die Gastgeber legten in der 21. Minute nach: Niklas Spies passte von rechts flach in die Mitte, wo Fynn Jona Barth aus vollem Lauf aus acht Metern flach einnetzte. Die Gäste zeigten sich jedoch nicht geschockt und hätten in der 26. Minute zum Anschlusstreffer kommen müssen. Nach einer schönen Kombination über links von Sergio Steven Zules Muriel und Jonas Giehl war Mihail Glavcev beim Abschluss im Strafraum frei vor Althoff, traf aber den Ball nicht richtig.

Acht Minuten später war Fabian Heinen nach einer Kopfballablage von Raack ebenfalls völlig frei, doch auch er traf das Leder nicht richtig und setzte seinen Volley-Abschluss übers Tor. Nach dem Seitenwechsel waren gerade einmal drei Minuten gespielt, als Moosakhani mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung sorgte. Nach einem Eckball traf er per Abstauber aus kurzer Distanz.

Die Betzdorfer waren nun klar tonangebend und hätten durch Barth (50.) und Moosakhani (51.) noch das vierte Tor nachlegen können. Nachdem sich dann Althoff in der 62. Minute bei einem fulminanten Schuss von Justus Bonn nochmals auszeichnen konnte, machte Ersel Sahin alles klar, als er einen Freistoß von Jashari volley über Böhning hinweg einnetzte (76.).

„Ein Riesenkompliment an Tristan Althoff für seine tolle Leistung.“

Betzdorfs Trainer Enis Caglayan über seinen Torwart.

„Die erste Hälfte war richtig gut, nur die zwei Gegentore passten nicht. Wir hatten vier 100-Prozentige und müssen ein Tor machen. Das 3:0 war dann der Genickbruch, aber es war nicht so deutlich, wie es das Ergebnis aussagt. Wir haben uns gut verkauft, der Sieg von Betzdorf ist aber verdient, da sie unfassbar effektiv waren“, so Gästetrainer Stefan Häßler. „In der ersten Hälfte brauchten wir auch etwas Glück, das wir kein Gegentor kassieren. Müschenbach hatte drei klare Chancen. Es tat uns gut, ohne Gegentor in die Kabine zu kommen. Die Mannschaft hat heute die Ausfälle gemeinsam kompensiert und sich ein Lob verdient. Ein Riesenkompliment an Tristan Althoff für seine tolle Leistung“, so Betzdorfs Trainer Enis Caglayan.

SG 06 Betzdorf – SG Müschenbach/H. 4:0 (2:0)

Betzdorf: Althoff – Cano Cifuentes (32. Milosevic), Erner (69. Becker), Hüsch, Dhariwal – Spies (76. Sahin), Heinrich (46. Jashari), Aydin, Barth (82. Rashoyan) – Moosakhani, Balijaj.

Müschenbach/Hachenburg: Böhning – Jung, Heinen (60. Schug), Raack, Zeuner, Günter (87. Aust) – Bonn, Glavcev, Giehl – Velten (81. Hüsch), Zules Muriel (87. Zeiler).

Schiedsrichter: Thomas Höfer

Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Robin Moosakhani (15.), 2:0 Fynn Jona Barth (21.), 3:0 Robin Moosakhani (48.), 4:0 Ersel Sahin (76.).