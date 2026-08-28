SF Höhr-Grenzhausen kommen Duell der Rheinlandpokal-Helden steigt in Horressen Marco Rosbach 28.08.2026, 09:40 Uhr

i Am Mittwochabend sind Adrian Bruch (links) und seine Horresser durch den Sieg gegen Rheinlandligist Betzdorf (rechts Marvin Heinrich) in die dritte Rheinkandpokalrunde gestürmt. Jetzt peilen sie den nächsten Erfolg in der Bezirksliga an. Andreas Hergenhahn

Die Einstellung sei das A und O, betont Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer, der nach dem ersten Sieg in der Bezirksliga Ost und dem Coup im Rheinlandpokal unbedingt nachlegen will. Doch auch die SF Höhr-Grenzhausen haben Selbstvertrauen getankt.

Die zweite Runde im Fußball-Rheinlandpokal hatte manche Überraschung zu bieten. Maßgeblich daran beteiligt waren auch die SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers und die SF Höhr-Grenzhausen mit ihren Siegen gegen die Rheinlandligisten SG 06 Betzdorf und TuS Immendorf.







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