Die Einstellung sei das A und O, betont Horressens Trainer Niklas Wörsdörfer, der nach dem ersten Sieg in der Bezirksliga Ost und dem Coup im Rheinlandpokal unbedingt nachlegen will. Doch auch die SF Höhr-Grenzhausen haben Selbstvertrauen getankt.
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Die zweite Runde im Fußball-Rheinlandpokal hatte manche Überraschung zu bieten. Maßgeblich daran beteiligt waren auch die SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers und die SF Höhr-Grenzhausen mit ihren Siegen gegen die Rheinlandligisten SG 06 Betzdorf und TuS Immendorf.