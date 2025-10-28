Dem Gewinner winkt die Chance, sich auf Platz zehn zu verbessern, dem Verlierer droht der erste Abstiegsplatz: Es steht viel auf dem Spiel, wenn die SG Herschbach Mitaufsteiger SG St. Katharinen zum Nachholspiel des neunten Spieltags empfängt.
Lesezeit 1 Minute
Bereits am 1. Oktober wurden beim 8:0 der SF Höhr-Grenzhausen gegen die SG Ahrbach die ersten Punkte des neunten Spieltags der Bezirksliga Ost vergeben. Exakt vier Wochen später fällt die letzte Entscheidung, wenn die SG Herschbach/Girkenroth/Salz die SG St.