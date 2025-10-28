St. Katharinen in Herschbach Duell der glücklosen Aufsteiger mit Chancen und Risiken 28.10.2025, 05:55 Uhr

i Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz (schwarze Trikots, hier Louis Schwarz im Spiel beim FC Kosova) kommt in der Bezirksliga Ost noch nicht richtig auf Touren. Genau wie Mitaufsteiger SG St. Katharinen, der am Mittwoch in Herschbach gastiert, tritt der A1-Meister in den vergangenen Wochen auf der Stelle. Marco Rosbach

Dem Gewinner winkt die Chance, sich auf Platz zehn zu verbessern, dem Verlierer droht der erste Abstiegsplatz: Es steht viel auf dem Spiel, wenn die SG Herschbach Mitaufsteiger SG St. Katharinen zum Nachholspiel des neunten Spieltags empfängt.

Bereits am 1. Oktober wurden beim 8:0 der SF Höhr-Grenzhausen gegen die SG Ahrbach die ersten Punkte des neunten Spieltags der Bezirksliga Ost vergeben. Exakt vier Wochen später fällt die letzte Entscheidung, wenn die SG Herschbach/Girkenroth/Salz die SG St.







Artikel teilen

Artikel teilen