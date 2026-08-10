4:0 in Ransbach-Baumbach
Duell der Aufsteiger geht an die SG Weitefeld
Sam Dustin Bimber (rechts) erzielte für die SG Weitefeld das 1:0 beim SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – und war darüber hinaus
Sam Dustin Bimber (rechts) erzielte für die SG Weitefeld das 1:0 beim SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – und war darüber hinaus auch in den Zweikämpfen präsent. Am Ball: SV-Akteur Fabio Scumaci.
Andreas Hergenhahn

Sowohl der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach als auch die SG Weitefeld/Langebach/Nauroth sind zur Saison 2026/2027 in die Bezirksliga Ost aufgestiegen. Im direkten Duell am ersten Spieltag hatten die Gäste die Nase deutlich vorn.

Lesezeit 2 Minuten
Im Aufsteigerduell der Bezirksliga Ost unterlag Türkiyemspor Ransbach-Baumbach der SG Weitefeld/Langebach/Nauroth mit 0:4 (0:1), womit der Gastgeber, erstmals auf über kreislicher Ebene vertreten, eine deutliche Euphoriebremse hinnehmen musste, während die SG als Bezirksliga-Dino bei seiner Ligarückkehr mit einer überzeugenden Leistung einen verdienten Dreier zum Start der Saison einfahren konnte.
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