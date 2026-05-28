Im Vorfeld des Aufstiegskrachers in der Bezirksliga Ost zwischen Malberg und Betzdorf hatten wir die anderen Trainer der Klasse um ihren Tipp gebeten. Auffallend: Besonders gut getippt haben diejenigen, deren Teams in dieser Saison abgestiegen sind.
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Die Feierlichkeiten kamen im Westerburger Stadion gerade erst auf Touren, da trudelte schon die erste Nachricht auf dem Handy jenes Autors ein, der sich im Vorfeld des Entscheidungsspiels um Platz eins in der Bezirksliga Ost unter allen anderen Trainern dieser Klasse umgehört hatte, welchen Ausgang sie beim Gipfeltreffen der Überflieger SG Malberg und SG 06 Betzdorf erwarten.