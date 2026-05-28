Malbergs 3:1 gegen Betzdorf Drei Trainer beweisen beim Tipp den richtigen Riecher Marco Rosbach 28.05.2026, 10:30 Uhr

i Benjamin Weishar (rotes Trikot) setzte sich mit der SG Malberg gegen die SG 06 Betzdorf um Temel Uzun durch. Drei Bezirksliga-Trainer sagten das Ergebnis (3:1) dabei richtig voraus. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Im Vorfeld des Aufstiegskrachers in der Bezirksliga Ost zwischen Malberg und Betzdorf hatten wir die anderen Trainer der Klasse um ihren Tipp gebeten. Auffallend: Besonders gut getippt haben diejenigen, deren Teams in dieser Saison abgestiegen sind.

Die Feierlichkeiten kamen im Westerburger Stadion gerade erst auf Touren, da trudelte schon die erste Nachricht auf dem Handy jenes Autors ein, der sich im Vorfeld des Entscheidungsspiels um Platz eins in der Bezirksliga Ost unter allen anderen Trainern dieser Klasse umgehört hatte, welchen Ausgang sie beim Gipfeltreffen der Überflieger SG Malberg und SG 06 Betzdorf erwarten.







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