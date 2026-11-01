Hundsangen baut Miniserie aus Drei Toren binnen sechs Minuten ebnen Weg zum Erfolg Rolf Schulze 01.11.2026, 08:26 Uhr

i Hier sieht Burgschwalbachs Youngster Luca Dzierzawa nur die Hacken von SG-Routinier Robin Stahlhofen. Nachdem er wenige Minuten zuvor den Pfosten getroffen hatte, sorgte Stahlhofen mit dem 3:1 für die Vorentscheidung am Buch. Andreas Hergenhahn

Sich im Kampf um den Klassenverbleib überwiegend auf Heimstärke zu verlassen, dürfte für die TuS Burgschwalbach nicht reichen, zumal die Elf vom Märchenwald beim 1:4 in Hundsangen auch beim sechsten Saison-Auftritt in der Fremde leer ausging.

Zur Eröffnung des 13. Spieltages der Fußball-Bezirksliga Ost setzte die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth am Freitagabend durch einen 4:1 (1:1)-Heimsieg gegen die TuS Burgschwalbach ihren derzeit guten Lauf fort und marschiert langsam in die obere Tabellenhälfte.







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