Sich im Kampf um den Klassenverbleib überwiegend auf Heimstärke zu verlassen, dürfte für die TuS Burgschwalbach nicht reichen, zumal die Elf vom Märchenwald beim 1:4 in Hundsangen auch beim sechsten Saison-Auftritt in der Fremde leer ausging.
Lesezeit 2 Minuten
Zur Eröffnung des 13. Spieltages der Fußball-Bezirksliga Ost setzte die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth am Freitagabend durch einen 4:1 (1:1)-Heimsieg gegen die TuS Burgschwalbach ihren derzeit guten Lauf fort und marschiert langsam in die obere Tabellenhälfte.