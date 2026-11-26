Kältewelle im Westerwald Drei Spiele in der Bezirksliga Ost sind schon abgesagt Marco Rosbach 26.11.2026, 15:03 Uhr

i Rennerods Trainer Sebastian Boddenberg hätte am Freitagabend gerne gegen Höhr-Grenzhausen gespielt. Doch an Fußball ist in den höheren Lagen des Westerwalds aktuell nicht zu denken. Horst Wengenroth

Die Hoffnung, alle für 2026 geplanten Spiele der Bezirksliga Ost vor der Winterpause austragen zu können, dürfte sich damit zerschlagen haben: Nachdem es Sonntag zwei Spielabbrüche gegeben hatte, folgten jetzt schon erste Absagen fürs Wochenende.

Michael Marx wollte nichts überstürzen, hat die beiden am vergangenen Sonntag abgebrochenen Spiele zwischen der SG Weitefeld und dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach sowie der SG Berod-Wahlrod und der SG Müschenbach auch für kommenden Mittwoch, 2. Dezember, 19.







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