Müschenbach noch auf Formsuche Drei-Siege-Woche verleiht Aufsteiger Horressen Flügel Marco Rosbach 03.09.2026, 20:00 Uhr

i Wenn’s läuft, dann läuft’s: Dem ersten Sieg in der Bezirksliga Ost ließ die SG Horressen (in Weiß, hier beim 3:2 gegen Höhr-Grenzhausen) gleich den zweiten folgen und trumpfte zudem im Pokal auf. Davon kann die SG Müschenbach aktuell nur träumen. Marco Rosbach

Die einen strotzen nach holprigem Start inzwischen vor Selbstvertrauen, während die anderen einfach nicht in Tritt kommen. Zu Saisonbeginn Nachbarn im Tabellenkeller, haben sich die Wege der SG Horressen und der SG Müschenbach inzwischen getrennt.

Die letzte Augustwoche steht sinnbildlich für die Entwicklung dieser beiden Mannschaften: Während die SG Müschenbach/Hachenburg in der Bezirksliga Ost und sowie im Rheinlandpokal binnen sieben Tagen Niederlagen gegen Montabaur (1:4 und 1:6) und in Rennerod (0:3) zu verdauen hatte und sich weiter nach einem Erfolgserlebnis sehnt, tankte die SG Horressen-Elgendorf/MalbergerKickers parallel mit Erfolgen gegen Rennerod (1:0) und Höhr-Grenzhausen ...







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