Ihrer Favoritenrolle wurde die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth beim Heimdebüt der Saison vollauf gerecht. Die TuS Burgschwalbach stand auf verlorenem Posten und musste mit einer 0:3-Niederlage zurück an den Märchenwald fahren.

Nach dem umkämpften 1:1 zum Bezirksliga Ost-Auftakt bei der SG Müschenbach/Hachenburg, zählten für die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth am zweiten Spieltag „nur die drei Punkte“, wie Thomas Schäfer im Vorfeld der Partie klarmachte. Beim Hundsänger Kirmesspiel gegen die TuS Burgschwalbach, die den ersten Spieltag als Tabellenführer beendet hatte, sahen die 150 Zuschauer einen verdienten 3:0(2:0)-Sieg für die Kombinierten.

Die Gastgeber zeigten dabei von Anfang einen überlegenen Auftritt und hatten deutlich mehr kontrollierten Ballbesitz als die Gäste. Die erste wirklich gefährliche Torchance führte gleich zum Führungstreffer durch Masaya Omotezako. In der 18. Minute spielte Marc Henkes einen Diagonalball auf Marc Tautz, der auf der linken Seite am TuS-Torwart Bela Dressler vorbeiging und von der Grundlinie auf Omotezako legte, der die Kugel nur noch einschieben musste.

Hanke steht im Abseits, Löw macht alles klar

Während Fabian Steinebachs Kopfball nach einem Halbfeldfreistoß von Marc Henkes knapp am Pfosten vorbeiging (26.), bewies Omotezako in der 31. Minute ein sehr feines Füßchen, als er auf 2:0 erhöhte. Im Zweikampf behauptete er den Ball und schloss aus 20 Metern mit seinem linken Fuß so ab, dass der Ball vom rechten Innenpfosten ins Tor prallte. Kurz vor der Pause hatte TuS-Angreifer Julian Ohlemacher einen Freistoß aus einer vielversprechenden Position, doch sein Versuch, Patrick Weimer im Tor mit einem Flachschuss zu überraschen, scheiterte letztlich klar (40.).

Auch nach der Wiederanpfiff setzte sich das Muster weiter fort: Hundsangen bestimmte das Geschehen und ließ nur wenig zu. In der 56. Minute jubelten die Einheimischen dann gleich zwei Mal binnen weniger Sekunden. Beim ersten Mal folgte große Aufregung, die sich aber mit dem 3:0 kurz danach legte. Bei einem Treffer Kevin Hankes entschied Schiedsrichter Noah Netten auf Abseits – eine Einschätzung, die vor allem die Westerwälder nicht teilten. Doch das 3:0 beruhigte die erhitzten Gemüter schnell wieder: Nach einer Flanke von Doppelpacker Omotezako köpfte Niklas Löw unhaltbar ein.

Viele Gelbe Karten, viele glücklose Distanzschüsse

Löw stand wieder im Fokus, als er bei einen schönen Spielzug den Ball per Hacke auf Marc Henkes weiterleitete, der frei auf Dressler im Burgschwalbacher Tor zulief, jedoch aus etwas spitzem Winkel scheiterte (70.). Zu dem Zeitpunkt waren die Gäste bereits in Unterzahl, nachdem Robin Weilnau nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (66.). Generell zeigte sich Schiedsrichter Netten recht kartenfreudig, denn gleich zehn Mal zückte er Gelb.

Das Spiel plätscherte anschließend vor sich hin, da die Gastgeber ihre Angriffe nicht mehr mit der letzten Konsequenz zu Ende spielten und auch zahlreiche Distanzschuss-Versuche nicht den gewünschten Ertrag brachten. Vor allem Omotezako drängte noch auf seinen dritten Treffer des Abends, doch weder sein Lupfer noch ein Schuss aus der zweiten Reihe fanden den Weg ins Tor (81., 85.). Für Burgschwalbach blieb der Anschlusstreffer aus, um die Partie noch mal spannend zu machen. Am nächsten kam dem 3:1 Kevin Siekmann mit einem Schuss aus rund 25 Metern, doch der Abschluss mit seinem linken Fuß flog knapp am rechten Torwinkel vorbei (87.).

„Mir hat richtig gut gefallen, dass wir bis zum Schluss drangeblieben sind.“

Thomas Schäfer, Hundsangens Trainer

„Das war auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Mir hat richtig gut gefallen, dass wir bis zum Schluss drangeblieben sind. Wir haben noch intensive Laufwege gemacht und hoch gepresst. Kurz vor Schluss hat der Gegner noch eine große Chance gehabt, aber ansonsten haben wir fast nichts zugelassen. So wollen wir weiter machen“, zeigte sich Hundsangens Trainer Thomas Schäfer sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die im Hintergrund lautstark den Kirmessieg bejubelte. TuS-Trainer Timo Wimmer hielt sich mit seinem Fazit etwas kürzer: „Das Ergebnis spricht für sich. Wir haben das Gegenteil von dem gemacht, was vorher besprochen wurde.“

SG Hundsangen/St.-W. – TuS Burgschwalbsxch 3:0 (2:0)

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: P. Weimer – Marquardt, F. Steinebach, Dietz. Hanke (84. Gloning) – Hölzenbein (62. J. Hannappel), Faßbender (85. Aßmann), Omotezako, Tautz (88. Matthey) – Löw (75. Stahlhofen), Henkes.

TuS Burgschwalbach: Dressler – Haas, S. Biebricher, Goliasch, Schramm (69. Hassoun) – Lauter, Siekmann, Weilnau – Aydogdu (46. Lorch), Ohlemacher, Sylla (69. Heimann).

Schiedsrichter: Noah Netten (Lahnstein).

Tore: 1:0, 2:0 Masaya Omotezako (18., 31.), 3:0 Niklas Löw (56.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen Burgschwalbachs Robin Weilnau (66., wiederholtes Foulspiel).

Zuschauer: 150.