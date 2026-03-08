Malberg festigt zweiten Platz Doppelpacker Nagel bringt Herschbachs Motor zum Stehen Marco Rosbach 08.03.2026, 20:25 Uhr

i Wenn Justin Nagel in Tornähe zu viel Raum hat, wird es gefährlich. Seinem ersten Treffer (Foto) ließ der Malberger in Girkenroth prompt den zweiten folgen. Damit war das Spiel zuungunsten der SG Herschbach um Keeper David Horz entschieden. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Justin Nagels Saisontreffer 26 und 27 machten den Unterschied in einem Spiel, das deutlicher hätte enden können als 2:0 für Favorit SG Malberg. Verhindert hat das der couragierte Auftritt, für den Aufsteiger SG Herschbach nicht belohnt wurde.

Als Zirkusattraktion tauge Justin Nagel vielleicht nicht, findet Dirk Hannappel, „dafür würden die Leute keinen Eintritt zahlen“. Was der Trainer der SG Herschbach/Girkenroth/Salz aber für unbestritten hält, ist die unfassbare Effektivität des gegnerischen Torjägers, die auch sein Team zweimal schmerzhaft zu spüren bekam.







