Justin Nagels Saisontreffer 26 und 27 machten den Unterschied in einem Spiel, das deutlicher hätte enden können als 2:0 für Favorit SG Malberg. Verhindert hat das der couragierte Auftritt, für den Aufsteiger SG Herschbach nicht belohnt wurde.
Lesezeit 2 Minuten
Als Zirkusattraktion tauge Justin Nagel vielleicht nicht, findet Dirk Hannappel, „dafür würden die Leute keinen Eintritt zahlen“. Was der Trainer der SG Herschbach/Girkenroth/Salz aber für unbestritten hält, ist die unfassbare Effektivität des gegnerischen Torjägers, die auch sein Team zweimal schmerzhaft zu spüren bekam.