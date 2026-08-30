Einen wie Steffen Decker braucht es manchmal, um in einem wilden Spiel das letzte Wort zu haben. Zum Abschluss der Englischen Woche, in der beide Seiten im Pokal aufgetrumpft hatten, machte Horressens Torjäger gegen Höhr-Grenzhausen den Unterschied.
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In der Bezirksliga Ost trafen mit der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers und den SF Höhr-Grenzhausen zwei Teams aufeinander, die beide drei Tage zuvor mit Siegen gegen die Rheinlandligisten Betzdorf und Immendorf im Rheinlandpokal aufhorchen ließen.