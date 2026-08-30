Horressen ringt Höhr nieder Doppel-Decker entscheidet Duell der Pokal-Helden Helmut Rosbach 30.08.2026, 20:36 Uhr

i Er findet immer die Lücke: Von Tizian Tries in Szene gesetzt, verwandelte Steffen Decker im Stile eines Top-Torjägers per Außenrist. Seinem Treffer zum 1:0 ließ der Horresser später das entscheidende 3:2 folgen. Marco Rosbach

Einen wie Steffen Decker braucht es manchmal, um in einem wilden Spiel das letzte Wort zu haben. Zum Abschluss der Englischen Woche, in der beide Seiten im Pokal aufgetrumpft hatten, machte Horressens Torjäger gegen Höhr-Grenzhausen den Unterschied.

In der Bezirksliga Ost trafen mit der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers und den SF Höhr-Grenzhausen zwei Teams aufeinander, die beide drei Tage zuvor mit Siegen gegen die Rheinlandligisten Betzdorf und Immendorf im Rheinlandpokal aufhorchen ließen.







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