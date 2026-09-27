Asbachs Kohr trifft traumhaft Dominik Soldo sichert Berod in Unterzahl einen Punkt Jona Heck 27.09.2026, 21:24 Uhr

i Dominik Soldo (in Schwarz-Rot) traf zum verdienten Ausgleich für seine SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis gegen Nils Amelong (in Weiß) und den TuS Asbach. Jürgen Augst/byJogi

Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis kam am achten Spieltag der Bezirksliga Ost in Unterzahl zu einem Remis gegen den TuS Asbach. Die Beroder bestimmten das Spiel, Asbach verteidigte diszipliniert.

Die 55 Zuschauer rund um den Lautzerter Rasenplatz sahen die erwartet ausgeglichene und umkämpfte Partie zwischen der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis und dem TuS Asbach am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost. Nach 90 Minuten, in denen die Beroder spielerisch die Oberhand hatten, endete die Partie mit einem 1:1 (0:1).







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