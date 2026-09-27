Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis kam am achten Spieltag der Bezirksliga Ost in Unterzahl zu einem Remis gegen den TuS Asbach. Die Beroder bestimmten das Spiel, Asbach verteidigte diszipliniert.
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Die 55 Zuschauer rund um den Lautzerter Rasenplatz sahen die erwartet ausgeglichene und umkämpfte Partie zwischen der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis und dem TuS Asbach am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost. Nach 90 Minuten, in denen die Beroder spielerisch die Oberhand hatten, endete die Partie mit einem 1:1 (0:1).