Malberg gastiert in Girkenroth Dirk Hannappels Führungsspieler sollen Farbe bekennen Moritz Hannappel 05.03.2026, 17:14 Uhr

i Ein knappes Rennen? Zumindest in den ersten beiden Partien in dieser Spielzeit hatte die SG Malberg (links Tim Pfeiffer) gegenüber der SG Herschbach (rechts Noah Fasel) deutlich die Nase vorn. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Bereits das dritte Mal treffen Herschbach und Malberg in dieser Spielzeit aufeinander. Zweimal behielt der Rheinlandligaabsteiger gegenüber dem Aufsteiger die Oberhand. Damit das nicht erneut passiert, nimmt der Trainer seine Spieler in die Pflicht.

Wenn am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Girkenroth der Anpfiff im Bezirksliga-Ost-Spiel zwischen der SG Herschbach/Girkenroth/Salz und der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ertönt, werden sich die beiden Mannschaften bereits das dritte Mal in dieser Spielzeit gegenüberstehen.







