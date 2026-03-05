Bereits das dritte Mal treffen Herschbach und Malberg in dieser Spielzeit aufeinander. Zweimal behielt der Rheinlandligaabsteiger gegenüber dem Aufsteiger die Oberhand. Damit das nicht erneut passiert, nimmt der Trainer seine Spieler in die Pflicht.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Girkenroth der Anpfiff im Bezirksliga-Ost-Spiel zwischen der SG Herschbach/Girkenroth/Salz und der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ertönt, werden sich die beiden Mannschaften bereits das dritte Mal in dieser Spielzeit gegenüberstehen.