Nach Trennung in Herschbach Dirk Hannappels Co-Trainer übernehmen – vorerst Marco Rosbach 22.05.2026, 12:23 Uhr

i Der Eindruck täuscht: Bereits in der Hinrunde setzte sich der SV Windhagen (in Weiß, hier mit Tahsin Cetin Kandemir) mit 4:2 bei der SG Herschbach/Girkenroth Salz (vorne links Maximilian Hannappel) durch, die im Laufe der Saison ihrerseits ins Straucheln geriet. Andreas Hergenhahn

Für den Neuaufbau muss sich Bezirksliga-Absteiger SG Herschbach/Girkenroth/Salz einen neuen Trainer suchen, nachdem die Zusammenarbeit mit Dirk Hannappel überraschend noch vor dem letzten Spieltag geplatzt war. Fürs Erste gibt es eine interne Lösung.

Die drei Kreuze, die sie bei der SG Herschbach/Girkenroth/Salz am Samstagabend machen werden, dürften ein wenig größer ausfallen nach enttäuschenden Wochen, teils desolaten Auftritten und zuletzt turbulenten Tagen. Erst verspielte die Mannschaft die Chance auf den Verbleib in der Bezirksliga Ost leichtfertig, dann stand sie nach dem vorletzten Spieltag plötzlich ohne Trainer da, weil Aufstiegscoach Dirk Hannappel im Austausch mit seinem ...







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