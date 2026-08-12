Geduld ist der falsche Ansatz
Dirk Hannappel und Wissen wollen sofort aktiv sein
Wissens Trainer Dirk Hannappel wechselte am ersten Spieltag drei Tore ein.
Wissens Trainer Dirk Hannappel wechselte am ersten Spieltag drei Tore ein.
Max Jäger

Dass der VfB als großer Meisterfavorit oft auf defensiv eingestellte Teams treffen wird, ist Trainer Dirk Hannappel bekannt. Geduld ist für den Neu-Coach allerdings das falsche Wort, soll seine Mannschaft im eigenen Spiel doch nicht einschlafen.

Lesezeit 3 Minuten
Der VfB Wissen ist mit einem (am Ende) klaren 2:5-Auswärtserfolg bei Aufsteiger SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers in die Bezirksliga-Ost-Saison gestartet. Doch ganz so klar, wie es das Ergebnis aussagt, war es nicht für den Rheinlandligaabsteiger um Trainer Dirk Hannappel.
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