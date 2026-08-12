Dass der VfB als großer Meisterfavorit oft auf defensiv eingestellte Teams treffen wird, ist Trainer Dirk Hannappel bekannt. Geduld ist für den Neu-Coach allerdings das falsche Wort, soll seine Mannschaft im eigenen Spiel doch nicht einschlafen.
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Der VfB Wissen ist mit einem (am Ende) klaren 2:5-Auswärtserfolg bei Aufsteiger SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers in die Bezirksliga-Ost-Saison gestartet. Doch ganz so klar, wie es das Ergebnis aussagt, war es nicht für den Rheinlandligaabsteiger um Trainer Dirk Hannappel.