Geduld ist der falsche Ansatz Dirk Hannappel und Wissen wollen sofort aktiv sein Moritz Hannappel 12.08.2026, 15:17 Uhr

i Wissens Trainer Dirk Hannappel wechselte am ersten Spieltag drei Tore ein. Max Jäger

Dass der VfB als großer Meisterfavorit oft auf defensiv eingestellte Teams treffen wird, ist Trainer Dirk Hannappel bekannt. Geduld ist für den Neu-Coach allerdings das falsche Wort, soll seine Mannschaft im eigenen Spiel doch nicht einschlafen.

Der VfB Wissen ist mit einem (am Ende) klaren 2:5-Auswärtserfolg bei Aufsteiger SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers in die Bezirksliga-Ost-Saison gestartet. Doch ganz so klar, wie es das Ergebnis aussagt, war es nicht für den Rheinlandligaabsteiger um Trainer Dirk Hannappel.







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