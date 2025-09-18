Bezirksliga Ost: 7. Spieltag Dirk Hannappel macht Werbung fürs große Derby in Salz 18.09.2025, 18:29 Uhr

i „Das wird Spitze": Dirk Hannappel, Trainer der SG Herschbach/Girkenroth/Salz, freut sich auf das Derby, für das er ordentlich Werbung macht, gegen seinen Jugendverein Hundsangen. Seine Mannschaft soll aber auch auf dem Platz liefern. Andreas Hergenhahn

Der Herschbacher Trainer empfängt beim Derby seinen Jugendverein Hundsangen und rührt mächtig die Werbetrommel. Beide Teams unterlagen ihren Kontrahenten zuletzt und wollen genauso wieder in die Spur finden wie auch der FC Borussia Niederroßbach.

Sechs Ortschaften duellieren sich am Sonntag am siebten Spieltag der Bezirksliga Ost auf dem Rasenplatz in Salz. „Mehr Derby geht nicht“, findet jedenfalls Heim-Trainer Dirk Hannappel, der auf seinen Jugendverein trifft. Los geht es bereits am Freitagabend in Montabaur.







