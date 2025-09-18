Der Herschbacher Trainer empfängt beim Derby seinen Jugendverein Hundsangen und rührt mächtig die Werbetrommel. Beide Teams unterlagen ihren Kontrahenten zuletzt und wollen genauso wieder in die Spur finden wie auch der FC Borussia Niederroßbach.
Lesezeit 14 Minuten
Sechs Ortschaften duellieren sich am Sonntag am siebten Spieltag der Bezirksliga Ost auf dem Rasenplatz in Salz. „Mehr Derby geht nicht“, findet jedenfalls Heim-Trainer Dirk Hannappel, der auf seinen Jugendverein trifft. Los geht es bereits am Freitagabend in Montabaur.