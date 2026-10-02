Wissen gastiert in Asbach Dirk Hannappel: Geduld ist ein schlechter Wegbegleiter Moritz Hannappel 02.10.2026, 11:00 Uhr

i Statt geduldig zu spielen, fordert Wissens Trainer Dirk Hannappel gegen tief stehende Gegner sofort die Zielstrebigkeit nach vorne. „Wir müssen direkt unseren Stempel aufdrücken“, sagt er vor dem Auswärtsspiel beim TuS Asbach. Manfred Böhmer/balu

Asbach konzentrierte sich zuletzt – aufgrund der Ausfälle von mehreren Stammkräften – beim Auswärtsspiel in Lautzert viel aufs Verteidigen. Eine gute Defensivvorstellung wird auch gegen den Primus wissen gefragt sein. Der will weiter marschieren.

Der verlustpunktfreie Tabellenführer VfB Wissen strahlt derzeit eine große Souveränität aus. Es scheint fast so, als könne sich der Rheinlandligaabsteiger in dieser Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Ost nur selbst schlagen. Die nächste Mannschaft, die am neunten Spieltag versuchen wird, dem Primus ein Bein zu stellen, ist der TuS Asbach.







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