Asbach konzentrierte sich zuletzt – aufgrund der Ausfälle von mehreren Stammkräften – beim Auswärtsspiel in Lautzert viel aufs Verteidigen. Eine gute Defensivvorstellung wird auch gegen den Primus wissen gefragt sein. Der will weiter marschieren.
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Der verlustpunktfreie Tabellenführer VfB Wissen strahlt derzeit eine große Souveränität aus. Es scheint fast so, als könne sich der Rheinlandligaabsteiger in dieser Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Ost nur selbst schlagen. Die nächste Mannschaft, die am neunten Spieltag versuchen wird, dem Primus ein Bein zu stellen, ist der TuS Asbach.