Für Niederroßbach ist die Runde weitgehend gelaufen. Vollgas von allen oder einfach nur durchschaukeln – das sind die Optionen, die Trainer Metin Kilic sieht. Bei der SG Müschenbach ist der Druck im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost ungleich höher.
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Spiele gegen den FC Borussia Niederroßbach gewinnen kann die SG Müschenbach/Hachenburg. In der Hinrunde der Bezirksliga Ost gab’s ein 4:3, Ende Januar folgte dann ein 3:1 beim Pils-Cup. Mit beiden Ergebnissen könnte Torsten Gerhardt gut leben, wenn es am Samstag (18 Uhr) zum Wiedersehen in Niederroßbach kommt.