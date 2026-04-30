Sieg in Niederroßbach muss her Diesmal ist Müschenbach zum Punkten verdammt Marco Rosbach 30.04.2026, 21:40 Uhr

i Zuletzt kreuzten sich die Wege der SG Müschenbach und des FC Niederroßbach im Halbfinale des Hachenburger Pils-Cups - mit dem besseren Ende für die Müschenbacher. Kevin Rühle

Für Niederroßbach ist die Runde weitgehend gelaufen. Vollgas von allen oder einfach nur durchschaukeln – das sind die Optionen, die Trainer Metin Kilic sieht. Bei der SG Müschenbach ist der Druck im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost ungleich höher.

Spiele gegen den FC Borussia Niederroßbach gewinnen kann die SG Müschenbach/Hachenburg. In der Hinrunde der Bezirksliga Ost gab’s ein 4:3, Ende Januar folgte dann ein 3:1 beim Pils-Cup. Mit beiden Ergebnissen könnte Torsten Gerhardt gut leben, wenn es am Samstag (18 Uhr) zum Wiedersehen in Niederroßbach kommt.







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