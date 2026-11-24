Der Spielabbruch nach wenigen Minuten in Weitefeld und der zu Beginn der zweiten Halbzeit in Puderbach bleiben Gesprächsthema in der Bezirksliga Ost. Wie sieht es aus fürs Wochenende und wie ist der weitere Plan? Das sagt Staffelleiter Michael Marx.
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Frostige Nächte, zugefrorene Autos, Sonne mal nur in Höhenlagen und mal in den Niederungen: Der nahende Winter beschert dem Westerwald einen eisigen Vorgeschmack auf das, was in der fußballfreien Zeit kommen kann, und hat im Jahresendspurt für erste Abbrüche gesorgt.