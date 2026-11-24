Frost und Nebel im Westerwald Die Lage nach den Spielabbrüchen in der Bezirksliga Ost Marco Rosbach 24.11.2026, 12:18 Uhr

i Man sieht, dass man fast nichts sieht: Starker Nebel sorgte am Sonntag in Puderbach für den Abbruch des Bezirksliga-Spiels zwischen der SG Berod und der SG Müschenbach. Jürgen Augst/byJogi

Der Spielabbruch nach wenigen Minuten in Weitefeld und der zu Beginn der zweiten Halbzeit in Puderbach bleiben Gesprächsthema in der Bezirksliga Ost. Wie sieht es aus fürs Wochenende und wie ist der weitere Plan? Das sagt Staffelleiter Michael Marx.

Frostige Nächte, zugefrorene Autos, Sonne mal nur in Höhenlagen und mal in den Niederungen: Der nahende Winter beschert dem Westerwald einen eisigen Vorgeschmack auf das, was in der fußballfreien Zeit kommen kann, und hat im Jahresendspurt für erste Abbrüche gesorgt.







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