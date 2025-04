Die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau hat im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost ein Zeichen gesetzt. Gegen den Rangvierten FC HWW Niederroßbach nahm die Elf von Trainer Björn Hellinghausen mit einem 2:1 (2:0)- Sieg erfolgreich Revanche für die 0:8-Klatsche aus der Hinrunde. Ob die Rückkehr von der Unnauer Asche auf den Naturrasen in Alpenrod für besondere Motivation sorgte, sei dahingestellt. Jedenfalls entpuppte sich die Heimelf ungemein engagiert und einsatzfreudig.

„Es freut mich, dass ausgerechnet unsere beiden Jüngsten heute die Tore gemacht haben.“

Björn Hellinghausen, Trainer SG Alpenrod

Auch in den Zweikämpfen zeigten die Gastgeber mehr Biss und erlangten in den genannten Tugenden die entscheidenden Vorteile. Bei der Führung profitierte der bisherige Tabellenvorletzte von einem schwachen Rückpass des Gegners. Adil Damon Aydin erlief sich den Ball und vollendete zum 1:0 (20.). Die Gäste verschließen die erste halbe Stunde völlig und konnten sich in Sachen Einstellung von den Gastgebern einiges abschauen. So war es nicht verwunderlich, dass Alpenrod nach einer knappen halben Stunde die Führung ausbauen konnte. Nach abgewehrtem Schuss von Hachem Dachraoui war Denis Olejnikov zur Stelle (27.).

„Es freut mich, dass ausgerechnet unsere beiden Jüngsten heute die Tore gemacht haben“, sah sich Björn Hellinghausen mit der Doppelführung für den willensstarken Auftritt belohnt. Erst danach nahmen die Gäste Fahrt auf sorgten in der Alpenroder Defensive für erste Probleme. Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Niederroßbach ein anderes Gesicht. Cem Kocs Kopfball (46.) und Alexander Hallers Pfostenschuss (47.) belegten die veränderte Struktur. Die Steigerung der Gäste zahlte sich aus, als Koc den Anschlusstreffer erzielte (63.).

35 starke Minuten und großer Kampf

Zwei Minuten später verpasste es Olejnikov, für die SG die Doppelführung zurückzuholen. Kurz darauf stand bei Kevin Falks Versuch der Pfosten im Weg. Danach wurden die Beine schwer bei der führenden Elf. Niederroßbach zeigte im letzten Drittel ordentliche spielerische Ansätze und übernahm das Kommando. Philipp Röder hatte den Ausgleich auf dem Fuß (77.). Die heimische SG geriet zunehmend in Bedrängnis. Lukas Blech verfehlte aus der Distanz den Alpenroder Kasten nur knapp (88.). Am Ende hatten sich die Gäste aber die Niederlage selbst zuzuschreiben, da die Hausherren auch in der fünfminütigen Nachspielzeit den knappen Vorsprung behaupteten.

„Wir haben 35 sehr gute Minuten gezeigt. Dem Gegner haben wir wenig Platz gelassen und in dieser Phase auch das zuletzt fehlende Matchglück erzwungen. Danach war der FC HWW spielerisch überlegen. Aber wir haben bis zum Schluss erfolgreich gefightet“, war bei Alpenrods Björn Hellinghausen die Freude nach dem lange ersehnten ersten Erfolgserlebnis des Jahres groß. „So wie schon in den ganzen letzten Wochen haben uns Leidenschaft und Konzentration gefehlt. Zunächst hatten wir keine Ordnung drin. In der zweiten Halbzeit haben wir gedrückt und uns ein paar Halbchancen erarbeitet. Vom Anspruch her war das wieder einmal einfach zu wenig“, ist bei Metin Kilic und seinem FC HWW momentan irgendwie der Wurm drin.

SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau – FC HWW Niederroßbach 2:1 (2:0)

SG Alpenrod: Kühl – Rapita, Breuer, Heidrich, Pörtner (90.+4 Jung) – Dachraoui (90. Scherreiks), Falk, Mies – Olejnikov (75. Hellinghausen), Pinkert (83. Westermann), Aydin (60. Gumbrich).

FC HWW Niederroßbach: Kiefer – Künkler, Blech, Schoppa, Erol (72. Marquardt) – Walkenbach (77. Thomaser), Haller – Englisch (57. Christian), Koc (68. Bekteshi), Röder – Tanaka.

Schiedsrichter: Ronny Jäckel (Mayen-Hausen).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Adil Aydin (20.), 2:0 Denis Olejnikov (27.) 2:1 Cem Koc (63.).