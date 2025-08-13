Auf und abseits der Sportplätze ging es bereits am ersten Spieltag heiß her. Nachspielzeiten im Kirmeszelt, lebhaft diskutierte Auswechslungen und ein Spiel für die Geschichtsbücher. Nicht nur unser Sportreporter freut sich über den Ligastart.

Wir haben sie wieder zurück. Der erste Spieltag der Bezirksliga Ost ist passé. Grund genug für den Autor dieses Textes, mal wieder einen Einwurf zu verfassen. Aufmerksame Leser unsere Inhalte wissen, welchen Reiz diese Liga auf diesen Autor ausübt. Da war in der jüngeren Vergangenheit bereits der eine oder andere Einwurf dabei. Ja, man könnte es nun fast sogar schon als Kolumne bezeichnen.

Doch auf in medias res: Denn ohne lange zu fackeln haben die Mannschaften schon längst wieder Betriebstemperatur erreicht. Na gut, das eine oder andere Team scheint noch ein bisschen mehr Zeit zu gebrauchen. Allen voran die SF Höhr-Grenzhausen, die nicht nur im Pokal in der ersten Runde die Segel strichen, sondern sich auch dem Aufsteiger SG Herschbach/Girkenroth/Salz beugen mussten. Vielleicht wussten die Kannenbäcker beim Liganeuling einfach nicht, was auf sie zukommt. Gut, die Spielidee des Ex-Trainers Dirk Hannappel dürften vor allem SF-Trainer Almir Ademi und Betreuer Klaus Herkenroth bekannt gewesen sein. Auch von den langen Einwürfen eines Tim Niedermowes dürfte Mit-Trainer Thomas Arzbach in seiner Bezirksliga-Ost-Zeit schon mitbekommen haben.

Dreierpacker auf drei Sportplätzen

Für die große Show sorgte aber ohnehin Stürmer Julian Hannappel, der nichts mit seinem Namensvetter der SG Hundsangen zu tun hat, aber sehr wohl in Vergangenheit ganz genau bei seinem älteren Bruder Max oder Cousin Moritz, der zufälligerweise auch noch der Autor dieses Textes ist, zugeschaut haben könnte. In der Bezirksliga Ost, in der Max und Moritz beide noch nicht gespielt haben, hat Julian Hannappel sich nun seinen ganz eigenen Namen gemacht. (Stark gemacht, Cousin’chen!).

i Drei Tore zum Einstand: Julian Hannappel (links) steuerte zum Herschbaher 4:3-Sieg über Carlo Meyer (rechts) und die SF Höhr-Grenzhausen drei Tore bei. Andreas Hergenhahn

Herschbachs Julian Hannappel führt die Torjägerliste nun gemeinsam mit Burgschwalbachs Schützenkönig Julian Ohlemacher und einem schussgewaltigen Linksfuß der SG Lautzert an. Gordon Wild – richtig? Falsch! Lautzert Top-Torjäger der vergangenen Saison spielt schon nicht mehr bei der Keeler-Elf, stattdessen übernahm Torhüter Hrvoje Vincek mal das Toreschießen. Polyvalent, wie es die Kramers oder Mertesackers dieser Welt im TV sagen würden. Einer, der sich gut als Experte für die Bezirksliga Ost am Seitenrand machen würde, hat sich in den sozialen Medien auch schon zu Wort gemeldet. Nihad Mujakic, Ex-Trainer der SG Lautzert und Torhüter Vincek, macht seinem Ex-Schützling Druck. „Jetzt heißt es: den Platz verteidigen“, postete Mujakic mitsamt eines Screenshots in Facebook.

Nachspielzeit im Kirmeszelt?

Zwei, die als Favoriten auf diesen Titel in die Saison gehen, standen sich am Samstag im Derby gegenüber. Die SG 06 Betzdorf traf mit Temel Uzun auf Rheinlandligaabsteiger mit Justin Nagel. Beide Torjäger blieben vor der stattlichen Kulisse von 715 Zuschauern auf dem Bühl torlos. Dem Hörensagen nach ging das Lokalduell sogar noch in die Nachspielzeit – im Kirmeszelt in Hachenburg. Ob es darum ging, wie verdient der Betzdorfer Heimsieg, wie berechtigt die Rote Karte gegen Malbergs Torwart Nick Hammel war oder wer sich nun nach 30 Spieltagen den „Goldenen Schuh“ sichert, kann der Autor dieses Textes nicht sagen. Ein Zwischenfazit können die Protagonisten aber sicherlich am Wochenende des 23. bis 25. Januar 2026 ziehen, wenn sich die Fußballer der Region mal wieder in der Hachenburger Rundsporthalle treffen und auf der Empore gegenüber der Zuschauerränge in geselliger Runde beisammen stehen – und sicherlich auch über die Bezirksliga Ost sprechen werden.

i Im Derby gegen die SG Malberg (in Rot von links Arthur Becker und Bastian Bleeser) blieb Temel Uzun, Top-Torjäger der vergangenen Spielzeit, torlos. Seine SG 06 Betzdorf jubelte trotzdem über einen 2:0-Sieg in einem intensiven Lokalduell. Manfred Böhmer

Zurück zum 1. Spieltag: Drei Strafstoßtore des toreschießenden Torwarts waren in Vettelschoß letztlich zu viel für Aufsteiger SG St. Katharinen, da halfen auch zwei eigene Treffer nach der Bezirksliga-Rückkehr nicht. Gut fünf Kilometer weiter nördlich jubelte ein anderer Aufsteiger über die ersten drei Punkte. Der SV Windhagen schlug den TuS Asbach, bei denen sich Trainer Simone Floris nach dem Spiel enttäuscht zeigte, aber auch schnell bilanzierte, dass man es einfach besser könne. Der TuS versuchte es spielerisch von hinten heraus zu lösen, vermehrt über den Ex-Zweitligaprofi Daniel Buballa. Doch technische Mängel und Ungenauigkeiten im Passspiel versperrten zumeist den Weg hin zu mehr Torgefahr.

„Bes en einer Woch“

Die strahlte Nino Alessandro Fuhr, der Schütze zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, noch zwei Mal aus. Beide Male verhinderte das Aluminium einen weiteren Torerfolg. Für Gesprächsstoff auf der Zuschauerseite der vielen mitgereisten Asbacher Fans sorgte seine Auswechslung in der 66. Minute. „Wie kann man denn jetzt den Nino rausholen?“, fragten sich zwei jüngere Fans. „Dat wurd’ jo huhste Zigg. Dä verliert’ endoch nor dä Ball“, waren da zwei ältere Herren, die bereits das ein oder andere Mal im rheinischem Dialekt auf die – für sie – verwaiste rechte Asbacher Defensivseite aufmerksam machten, anderer Meinung. Am Ende verließen alle TuS-Fans die kleine Steintribüne kopfschüttelnd. „Bes en einer Woch“, werden die meisten von ihnen aber sicher auch wieder am Sonntag in Asbach beim ersten Heimspiel der neuen Spielzeit dabei sein.

Dem zweiten Spieltag von insgesamt 30. Zum Glück haben wir sie wieder zurück, die Bezirksliga Ost.

E-Mail an den Autor: moritz.hannappel@rhein-zeitung.net