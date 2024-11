Ein Drittel der Saison ist in der Fußball-Bezirksliga Ost absolviert. Deshalb hat die Tabelle durchaus schon Aussagekraft, wenn es an diesem Wochenende gleich zu zwei Spitzenspielen kommt. In Wirges spielt der Erste gegen den Zweiten, in Niederroßbach der Dritte gegen den Vierten.