Durch den Sieg gegen die SG 06 Betzdorf sicherte sich die SG Malberg die Meisterschaft in der Bezirksliga Ost sowie den Aufstieg in die Rheinlandliga. Hier gibt es die besten Bilder von der Partie in einer Mediengalerie.
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Am Mittwochabend war auf dem Westerburger Kunstrasen eine Menge geboten. 2200 Zuschauer waren beim mit Spannung erwarteten Entscheidungsspiel um Platz eins in der Fußball-Bezirksliga Ost dabei. Das bessere Ende hatte die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen für sich.