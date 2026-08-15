An die neue Klasse muss sich der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach noch gewöhnen. In Westerburg hatte der Aufsteiger zwar gute Phase, musste sich am Ende aber erneut geschlagen geben. Die siegreiche SG setzte im richtigen Moment einen Konter.

Im ersten Heimspiel der Saison hat die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod ihre Hausaufgaben gemacht. Gegen Aufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach reichte ein knappes 3:2 (2:1) zum ersten Dreier.

Es entwickelte sich eine muntere Partie, in der sich die Kontrahenten mit offenem Visier begegneten.