Spannung bei Westerburger Sieg
Devin Mohr trifft Neuling Türkiyemspor mitten ins Herz
Als der SV Türkiyemspor dem 2:2-Ausgleich nahe war, schloss Devin Mohr (rechts) einen Konter zum wichtigen 3:1 für seine Westerb
Als der SV Türkiyemspor dem 2:2-Ausgleich nahe war, schloss Devin Mohr (rechts) einen Konter zum wichtigen 3:1 für seine Westerburger ab. Erster Gratulant war Jonas Zimmermann (links).
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

An die neue Klasse muss sich der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach noch gewöhnen. In Westerburg hatte der Aufsteiger zwar gute Phase, musste sich am Ende aber erneut geschlagen geben. Die siegreiche SG setzte im richtigen Moment einen Konter.

Lesezeit 2 Minuten
Im ersten Heimspiel der Saison hat die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod ihre Hausaufgaben gemacht. Gegen Aufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach reichte ein knappes 3:2 (2:1) zum ersten Dreier. Es entwickelte sich eine muntere Partie, in der sich die Kontrahenten mit offenem Visier begegneten.
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