An die neue Klasse muss sich der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach noch gewöhnen. In Westerburg hatte der Aufsteiger zwar gute Phase, musste sich am Ende aber erneut geschlagen geben. Die siegreiche SG setzte im richtigen Moment einen Konter.
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Im ersten Heimspiel der Saison hat die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod ihre Hausaufgaben gemacht. Gegen Aufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach reichte ein knappes 3:2 (2:1) zum ersten Dreier. Es entwickelte sich eine muntere Partie, in der sich die Kontrahenten mit offenem Visier begegneten.