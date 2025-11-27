Derbysieg soll Müschenbachs Aufbruchstimmung entfachen

Mit einem Erfolgserlebnis im Derby will Torsten Gerhardt sein Team in die Winterpause entlassen, um dann in der Vorbereitung weiter seine eigenen Vorstellungen zu integrieren. Doch die SG Lautzert kommt mit einem 3:1-Sieg im Gepäck an die Lohmühle.
Dass Torsten Gerhardt Arbeit bei der SG Müschenbach/Hachenburg bevorsteht, das wusste der Trainer, als er sich dafür entschied, dem taumelnden „Bezirksliga-Dino“ zu helfen. Angesichts von weiterhin drei Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz (so wie bei Amtsantritt), ist die Arbeit nicht weniger geworden, aber auch nicht mehr.