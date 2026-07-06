Bezirksliga Ost startet heiß Derby zum Auftakt, Kreisstadtduell am zweiten Spieltag Marco Rosbach 06.07.2026, 20:38 Uhr

i Vor einem Jahr standen sich die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (in Rot) und die SG Müschenbach (in Blau) am zweiten Spieltag gegenüber (1:0 für Berod), diesmal bestreiten die beiden Lokalrivalen das Eröffnungsspiel in der Bezirksliga Ost. Jürgen Augst/byJogi

Die Vorbereitung ist gerade angelaufen, da steigt die Vorfreude auf den ersten Spieltag in der am Samstag erst final eingeteilten Bezirksliga Ost schon mächtig an: Denn jetzt liegt der Spielplan vor. Bereits die ersten Duelle machen Lust auf mehr.

Mit einem Derby wird die Fußball-Saison 2026/27 in der Bezirksliga Ost „offiziell“ eröffnet. Am Freitag, 7. August, empfängt die SG Müschenbach/Hachenburg die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod. Der Anstoß auf dem Rasenplatz in Müschenbach erfolgt um 19.







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