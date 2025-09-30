Kellerduell gegen Ahrbach Der Trend spricht für die SF Höhr-Grenzhausen 30.09.2025, 10:13 Uhr

i Die SF Höhr-Grenzhausen (rechts Philipp Kiehl, hier gegen Montabaurs Pascal Lind) warten darauf, dass der Knoten platzt. Ist es am Mittwochabend im Kellerduell gegen die SG Ahrbach soweit? Andreas Hergenhahn

Der Anpfiff zum neunten Spieltag in der Bezirksliga Ost erfolgt am Mittwochabend am Höhrer Flürchen, wo der Drittletzte SF Höhr-Grenzhausen Schlusslicht SG Ahrbach empfängt.

Der neunte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Ost kommt in einer extrem gestreckten Form daher. Steigt bereits am Mittwochabend (20 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz am Flürchen das Kellerduell zwischen den sieglosen Mannschaften der SF Höhr-Grenzhausen und der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod, kommt es erst in vier Wochen, am Mittwoch, 29.







Artikel teilen

Artikel teilen