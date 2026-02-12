Höhr gewinnt Test gegen Urbar Der guten ersten Halbzeit folgt eine zerfahrene zweite Moritz Hannappel 12.02.2026, 14:45 Uhr

i Tayfun Öztürk eröffnete den Torreigen der SF Höhr-Grenzhausen beim 4:1-Testspielsieg gegen den FC Urbar. Andreas Hergenhahn

Alles in allem war Trainer Almir Ademi zufrieden mit der Leistung seiner Spieler. Doch gerade in der zweiten Halbzeit hätte er sich noche in wenig mehr Konsequenz seiner Sportfreunde gewünscht. Die können sie bereits am Samstag wieder zeigen.

Allzu viel Zeit bleibt in der Wintervorbereitung nicht mehr. Der Re-Start in der Bezirksliga Ost rückt näher. Nach den schwierigen Witterungsbedingungen in den Vorwochen nutzten die meisten Westerwälder Bezirksligisten den Tag vor Schwerdonnerstag, um weitere Erkenntnisse zu sammeln.







