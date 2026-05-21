Macht’s Malberg oder Betzdorf? Der Bezirksliga-Ost-Meisterkampf im großen RZ-Check Moritz Hannappel 21.05.2026, 16:00 Uhr

i Kommt es zu einer Entscheidung: Malbergs Trainer Florian Hammel (links) und Betzdorfs Trainer Enis Caglayan dürfen beide am Samstag auf die Meisterschaft und den direkten Aufstieg hoffen. Spätestens am Mittwoch wird bei gleicher Punkteausbeute am Samstagabend, in einem Entscheidungsduell Gewissheit herschen. Jürgen Augst/byJogi (2), Horst Wengenroth; Montage: S. Wolf

Punktgleich gehen die SG Malberg und die SG 06 Betzdorf in der Bezirksliga Ost in den letzten Spieltag. Unser RZ-Reporter sprach im Vorfeld mit den Protagonisten des Fernduells über Stimmungslage, Gegner, Personal – und wagt eine Prognose.

Nun sollte es also doch so kommen: Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und die SG 06 Betzdorf gehen am letzten Spieltag der Bezirksliga Ost in ein Fernduell um Meisterschaft und dem direkten Aufstieg in die Rheinlandliga. Beide Kontrahenten aus dem Kreis Altenkirchen stehen vor der finalen Runde bei 75 Punkten – getrennt von neun Treffern in der Tordifferenz, die bei +82 für die SG Malberg spricht, in der Endabrechnung bekanntlich aber ...







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