Im dritten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison ist den Fußballern des Bezirksligisten TuS Burgschwalbach der erste Sieg gelungen. Das Team des Trainerduos Timo Wimmer / Tim Heimann wies den hessischen Kreisoberligisten SG Selters/Erbach mit 3:1 (2:0) in die Schranken. Kevin Siekmann (15.) und Janosch Lauter (26.) hatten die Rot-Schwarzen am Märchenwald mit 2:0 in Führung gebracht. Nach dem Anschluss der Kombinierten aus der Bad Camberger Kante durch Philipp Frappon (61.) stellte TuS-Schützenkönig Julian Ohlemacher per Strafstoß den alten Abstand und gleichzeitig den Endstand her (77.).

„Die Tore, die man hinten nicht kassiert, muss man vorne nicht zusätzlich schießen.“

Burgschwalbachs Trainer Timo Wimmer zog ein positives Fazit des jüngsten Testspiels.

„Wir haben zuletzt im Training besonderen Wert auf die Verbesserung unseres Defensivverhaltens gelegt. Das hat sich gegen Selters bereits ausgezahlt“, so Timo Wimmer. „Denn die Tore, die man hinten nicht kassiert, muss man vorne nicht zusätzlich schießen.“

Ihren Testspiel-Reigen setzen die Burgschwalbacher am Sonntag ab 16 Uhr beim Nachbarn SG Heringen/Mensfelden fort.