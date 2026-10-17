HWW empfängt SV Türkiyemspor David Quandel wird Niederroßbach erst einmal fehlen Moritz Hannappel 17.10.2026, 12:11 Uhr

i Sechs Treffer erzielte Niederroßbachs Toptorjäger bislang. Nun fällt der Linksfuß „auf unbestimmte Zeit“ aus. Gerade jetzt, wo HWW-Trainer André Theis mehr Konsequenz und Gier im Spiel nach vorne fordert. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Eigentlich füllt sich der Kader der Hohen Westerwälder vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger so langsam wieder aufs Maximum. Ein großes „Aber“ bleibt dennoch: Denn der Top-Torjäger wird „auf unbestimmte Zeit“ fehlen. Auch seine Tore?

Die Ziele der beiden Kontrahenten am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost sind am Samstagnachmittag, 15 Uhr, an der Niederroßbacher Hessenstraße klar. Während die Einheimischen der SG Hoher Westerwald/Basalt mit einem Sieg zum kommenden Gegner aufzuschließen gedenken, wollen die Gäste vom SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach den Vorsprung von drei Punkten beibehalten – viel lieber noch auf sechs Zähler ausbauen.







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