Eigentlich füllt sich der Kader der Hohen Westerwälder vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger so langsam wieder aufs Maximum. Ein großes „Aber“ bleibt dennoch: Denn der Top-Torjäger wird „auf unbestimmte Zeit“ fehlen. Auch seine Tore?
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Die Ziele der beiden Kontrahenten am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost sind am Samstagnachmittag, 15 Uhr, an der Niederroßbacher Hessenstraße klar. Während die Einheimischen der SG Hoher Westerwald/Basalt mit einem Sieg zum kommenden Gegner aufzuschließen gedenken, wollen die Gäste vom SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach den Vorsprung von drei Punkten beibehalten – viel lieber noch auf sechs Zähler ausbauen.