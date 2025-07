Setzte sich im ersten Drittel der Saison noch ein Spitzenquartett ein wenig ab, mussten sich nach und nach zwei Konkurrenten verabschieden. Am Ende entschieden zwei ehemalige Oberliga-Größen die Meisterschaft in einem Zweikampf.

Längst ist auch bei den Ost-Bezirksligisten die Trikottasche entstaubt worden. Die ersten Testspiele der neuen Fußball-Spielzeit sind wohl größtenteils in den Jerseys aus der letzten – mancherorts vielleicht aber auch mit frisch bedruckten, neuen Trikots – absolviert. Fortan soll der Blick nach vorne gehen, nachdem die Sommerpause einige Veränderungen mit sich gebracht hat. Was sich nicht verändert hat, ist der halbjährlich beliebte Rückblick dieser Zeitung.

Und nachdem es in der Winterpause in der Rückschau ein wenig philosophisch wurde und die Fragen bei dem ein oder anderen Trainer ähnlich gemischte Reaktionen hinterließen, wie das neue Heimtrikot des FC Bayern bei den Fans des Rekordmeisters, geht die neueste Rückschau zurück zu den Wurzeln. Der Rückblick erscheint sozusagen im Retro-Look, so wie etwa das Jubiläums-Heimtrikot des DFB zum 125-jährigen Bestehen. Mit ein wenig Abstand blicken die Trainer und Verantwortlichen ein letztes Mal zurück auf die Bezirksliga-Ost-Saison 2024/25. Was ist hängen geblieben? Genauer: Was bleibt in Erinnerung vom Aufstiegskampf?

„Der Anfang war gut, gegen Ende ist unsere Saison eher ausgelaufen.“

Metin Kilic, Trainer des FC HWW Niederroßbach, über den eigenen Saisonverlauf.

Der Kampf um die vorderen Plätze war mitreißend und bestand im ersten Drittel der Saison aus einem Vierkampf zwischen der Spvgg EGC Wirges, der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth, der SG 06 Betzdorf und dem FC HWW Niederroßbach. Trennten die vier Kontrahenten nach dem zehnten Spieltag nur zwei Punkte voneinander, verlor zunächst der FC HWW und anschließend auch die SG Hundsangen den Anschluss an die beiden früheren Schwergewichte des Fußballverbandes Rheinland. „Der Anfang war gut, gegen Ende ist unsere Saison eher ausgelaufen“, hält Metin Kilic, Trainer des FC HWW Niederroßbach, fest.

Dass es nicht für ganz oben gereicht hat, stimmt ihn dabei aber gar nicht böse. Nach dem Abstieg aus der Rheinlandliga etablierte sich das Team um Kapitän Lukas Blech im vorderen Drittel der Liga und hatte über die komplette Saison keine Sorgen. „Das ist eine super Truppe“, so Kilic, der auch aus diesem Grund in der kommenden Spielzeit im Hohen Westerwald, bei der „FC Borussia“, wie die Niederroßbacher nun offiziell heißen, an der Linie bleibt: „Es ist Verlass auf alle. Es macht Spaß, solch eine Mannschaft zu trainieren.“

Spitzenteam Hundsangen ist erneut nicht stabil genug

Ein wenig enttäuschter blickt die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth auf die vergangene Runde zurück. Denn nach einem bärenstarken letzten Drittel in der Saison 2023/24, das im dritten Platz (nur zwei Punkte hinter Vizemeister SG Westerburg) mündete, stand die Elf von Trainer Ralf Hannappel auch in der vergangenen Spielzeit bei der Konkurrenz mit ganz oben auf dem Zettel. Anlaufschwierigkeiten gab es im zurückliegenden Fußballjahr keine – und dennoch konnten die Leistungen über die komplette Saison nicht stabil abgerufen werden. Woran das lag?

Für Hannappel, der nun nach fünf erfolgreichen Jahren auf Wunsch der SG-Verantwortlichen gehen musste (die Trennung kam für den nunmehr Ex-Trainer überraschend, böses Blut zwischen den Parteien gab es aber keins; wir berichteten ausführlich), ist ein Punkt entscheidend. „Den Spielern ist schon klar, dass sie in einer guten Mannschaft spielen. Sie sind sich ihrer Qualität bewusst und treten selbstbewusst auf“, so Hannappel. Soweit, so gut. Nun kommt aber das Problem, das laut Hannappel auch den Spielern nach etlichen Gesprächen bewusst geworden sei: „Gewisse Spieler prägen dann eine Art – ich nenne es jetzt mal – Divenhaftigkeit aus, wenn es einmal nicht so läuft. Und die Liste wird dann immer etwas länger.“ Den Weg heraus aus der „Divenhaftigkeit“, wie es Hannappel beschreibt, habe seine Elf dann nicht mehr hinbekommen.

i Als sich Hundsangens Robin Stahlhofen (in Rot) und Niederroßbachs Kapitän Lukas Blech (am Ball) am 26. Spieltag im Rückspiel in Weroth gegenüberstanden, hatten sich beide Konkurrent bereits aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Zu schwankend waren die Leistungen im Gegensatz zum Spitzenduo. Andreas Hergenhahn

Sollte dies in der kommenden Saison gelingen, traut er seinen Ex-Spielern einiges zu. „Stellen sie den Teamgeist immer über den eigenen Egoismus, dann ist aus der Mannschaft viel herauszuholen“, weiß Hannappel. Das wird fortan die Aufgabe von Hannappels Nachfolger Thomas Schäfer werden. Der neue Coach kehrt nach einer Trainerpause zurück auf die Bezirksliga-Ost-Bühne. Vor seiner Pause trainierte er die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod, ehe er aus beruflichen und familiären Gründen in der Winterpause 23/24 an seinen Vorgänger Oliver Meuer übergab. Die Saison endete für Westerburg auf dem Vizerang und über die Aufstiegsrunde schließlich im Aufstieg in die Rheinlandliga.

Diese Chance bot sich am Ende dieser langen Saison auch der SG 06 Betzdorf. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen verhinderte der später Meister, die Spvgg EGC Wirges, mit dem direkten Wiederaufstieg in die Rheinlandliga den Durchmarsch der Fußballer vom Betzdorfer Bühl von der A-Klasse bis ins Verbandsoberhaus. In der Aufstiegsrunde reichte es nach zwei Niederlagen bekanntlich auch nicht für den erneuten Sprung nach oben (wir berichteten). Nach fünf Saisons im Kreisoberhaus meldete sich die SG 06 mit dieser Spielzeit jedoch eindrucksvoll im überkreislichen Fußball zurück.

Betzdorfs Torjäger lassen die SG 06 lange träumen

Trainer Enis Caglayan, der zusammen mit Philipp Euteneuer die Betzdorfer trainiert, macht vor allem den Mix innerhalb der Mannschaft dafür verantwortlich. „Unsere perfekte Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern, die sich gegenseitig inspirierten und unterstützen, war mit entscheidend für die großartige Saison“, blickt Caglayan äußerst zufrieden zurück. Mit 111 Toren war die Caglayan-Elf die treffsicherste Mannschaft der abgelaufenen Saison. Maßgeblich trug dazu Top-Torjäger Temel Uzun bei, der 39 Mal jubeln durfte. Mit 23 Treffern auf Rang zwei der Liga-Torjägerliste folgte Teamkollege Robin Moosakhani, der sich den Platz mit Niederroßbachs Philipp Röder teilte.

„Es war ein tolles Abenteuer, was sicherlich Lust auf mehr macht.“

Enis Caglayan, Trainer SG 06 Betzdorf, denkt bereits an die neue Saison. 

„Es war ein tolles Abenteuer, was sicherlich Lust auf mehr macht“, zeigt sich Caglayan bereits motiviert auf den neuen Anlauf im neuerlichen Meisterschaftskampf. Mit der Spvgg EGC Wirges hat sich ein Konkurrent in die Rheinlandliga verabschiedet. „Wir haben eine sehr konstante Saison gespielt und Verletzungsprobleme sehr gut kompensiert. Der Zusammenhalt der Mannschaft war darüber hinaus extrem gut“, beleuchtet EGC-Trainer Sven Baldus die Gründe für den Erfolg.

i Mit der Saison kann das Betzdorfer Trainerduo aus Philipp Euteneuer und Enis Caglayan (von links) äußerst zufrieden sein. Im Nistertaler Regen müssen sie nach dem Abstieg der SG Alpenrod auch in der kommenden Saison nicht mehr stehen. Da haben sie wieder viel vor, wie es Caglayan bereits durchblicken lässt. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Wirgeser Nachwuchsarbeit zahlt sich aus

Einen großen Anteil an dem Aufstieg ist der jungen Garde zuzusprechen. Immer wieder integrierten Baldus und sein Trainerteam junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs erfolgreich in die Seniorenmannschaft. Nahmen Spieler wie Mittelfeldstratege Noah Klein, Defensivspezialist Mika Lewer oder Angreifer Euan Williams-Noss (alle 20 Jahre) neben den Routiniers Marian Kneuper (37), Steffen Klöckner (30) oder Jonas Simek (35) bereits wichtige Rollen innerhalb des Teams ein, waren es auch immer wieder die noch A-Jugendlichen, wie Tim Weyand oder Simon Odenthal, die einen Qualitätsabfall während der Saison verhinderten.

Am Ende lagen die „Glas-Chemiker“ im Abschlussklassement drei Punkte vor den Betzdorfern. Entscheidend könnte dabei in der Rückschau das direkte Duell im Hinspiel gewesen sein. Nachdem sich die Wirgeser am zehnten Spieltag nach einem 5:0-Sieg in Hundsangen an eben jenem Gegner vorbei schoben, gewannen sie auch das zweite Top-Duell in Folge gegen den damals Rangdritten aus Betzdorf mit 4:3. In einem turbulenten sowie hochklassigen Spiel, in dem die Gäste aus der Sieg-Heller-Stadt zur Halbzeit mit 2:1 vorne lagen, drehte die Baldus-Elf den Spieß um und setzte sich weiter ab. Vor dem Rückspiel der ehemaligen Oberliga-Größen lag der Abstand bei nur noch einem Punkt, nachdem die EGC überraschend klar mit 0:3 gegen Hundsangen eine Woche zuvor den Kürzeren gezogen hatte. Vor knapp 750 Zuschauern auf dem Bühl hielt der spätere Meister den Verfolger dank eines 1:1 zunächst auf Abstand und hatte letztlich den längeren Atem.

i Eine gute Mischung aus Alt und Jung: Die Spvgg EGC Wirges kehrt nach einem Jahr in das Verbandsoberhaus zurück. Andreas Hergenhahn

Hundsangens scheidender Trainer Ralf Hannappel lobt die beiden Spitzenteams der abgelaufenen Saison: „Eigentlich denkt man, dass die Qualitätsunterschiede gar nicht so groß sind, aber irgendwas machen die schon besser, denn sie konnten einen großen Abstand aufbauen.“ Ein Abstand, der zwischen den beiden Spitzenmannschaften letztlich nur drei Punkte ausmachte. Bevor die neue Spielzeit in überwiegend neuen Trikots beginnt, bleibt also eines hängen: Das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga-Ost-Saison 2024/25 war äußerst mitreißend.

