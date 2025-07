Längst ist auch bei den Ost-Bezirksligisten die Trikottasche entstaubt worden. Die ersten Testspiele der neuen Fußball-Spielzeit sind wohl größtenteils in den Jerseys aus der letzten – mancherorts vielleicht aber auch mit frisch bedruckten, neuen Trikots – absolviert. Fortan soll der Blick nach vorne gehen, nachdem die Sommerpause einige Veränderungen mit sich gebracht hat. Was sich nicht verändert hat, ist der halbjährlich beliebte Rückblick dieser Zeitung.

Und nachdem es in der Winterpause in der Rückschau ein wenig philosophisch wurde und die Fragen bei dem ein oder anderen Trainer ähnlich gemischte Reaktionen hinterließen, wie das neue Heimtrikot des FC Bayern bei den Fans des Rekordmeisters, geht die neueste Rückschau zurück zu den Wurzeln. Der Rückblick erscheint sozusagen im Retro-Look, so wie etwa das Jubiläums-Heimtrikot des DFB zum 125-jährigen Bestehen. Mit ein wenig Abstand blicken die Trainer und Verantwortlichen ein letztes Mal zurück auf die Bezirksliga-Ost-Saison 2024/25. Was ist hängen geblieben? Genauer: Genauer: Was bleibt in Erinnerung vom Abstiegskampf?

Viel Augenhöhe im Mittelfeld der Tabelle

In den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Ligateams wird mit Rückblick auf die abgelaufene Saison vor allem eine Vokabel häufig genutzt: „Ausgeglichen.“ Stefan Häßler, nunmehr Ex-Trainer der SG Müschenbach/Hachenburg, beschrieb es wie folgt: „Oben zwei Mannschaften weg, die fast alles gewonnen – unten drei Mannschaften, die weniger gepunktet haben – dazwischen sehr, sehr viel auf Augenhöhe.“ Walter Reitz, Ex-Trainer der TuS Burgschwalbach, sah es ähnlich, beschrieb die abgelaufene Saison als „Zwei-Klassen-Gesellschaft“. „Die ersten sechs Teams spielten um die Spitze mit, doch schon ab Platz sieben sammelte jede Mannschaft in erster Linie Punkte gegen den Abstieg“, so Reitz, der dort eine Veränderung im Liga-Alltag ausmachte. Die Leistungsunterschiede seien zuvor deutlich geringer gewesen als in diesem Jahr.

i Das 0:0 am 9. März zwischen der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (weißes Trikot Maximilian Strauch im weißen Trikot) und der SG Müschenbach/Hachenburg (in Blau von links: Elias Günter, Fabian Heinen) sollte eines von nicht weniger als 13 (!) Unentschieden in der Saison für die Gastgeber werden Jürgen Augst

Mit Blick auf die Abschlusstabelle kann sowohl Häßler als auch Reitz beigepflichtet werden. Neben den im ersten Teil unseres Rückblicks angesprochenen Spitzenteams aus Wirges (1., 76 Punkte) und Betzdorf (2., 73), und den dem Duo lange Zeit an den Fersen klebenden Teams der SG Hundsangen/Steinefrenz/Weroth (3., 54) und des FC HWW Niederroßbach (5., 48), reihten sich zum Ende der Saison auch noch die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (4., 49) und Sportfreunde Höhr-Grenzhausen (6., 47) dazwischen ein.

Zwei Teams spielen sich ins obere Drittel vor

Die beiden letztgenannten Teams dürften mit ihrer abgelaufenen Saison zufrieden sein. Im Rückblick spricht Justin Keeler, Spielertrainer der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis, von „einer tollen Serie von elf ungeschlagenen Spielen“. Dass am Ende mit 13 (!) insgesamt „verrückt viele Unentschieden“ in der Bilanz standen, versucht der 32-Jährige einzuordnen: „Natürlich tun sie punktetechnisch weh, aber letztlich mündete es auch in nur fünf Niederlagen.“ Nach einem größeren Umbruch im Sommer 2024 darf man gespannt sein, wohin die Entwicklung bei der Keeler-Elf führt.

Sich im Verlauf der Saison weiterentwickelt haben die SF Höhr-Grenzhausen. Das ist auch der Konkurrenz des langjährigen Mitte-Bezirksligistens nicht verborgen geblieben. Hundsangens Ex-Trainer Ralf Hannappel hob den Entwicklungsschritt in seiner Rückschau noch einmal gesondert hervor: „Sie haben in der Rückrunde viel besser gegen uns gespielt als noch in der Vorrunde. Da war richtig Power drin.“ Das unterstreicht auch die Tabelle. Die Sportfreunde sicherten sich in der Rückrunde sechs Punkte mehr als noch im ersten Halbjahr und schoben sich so konsequent in das obere Drittel.

Burgschwalbacher Energieleistung wird belohnt

Eine Lücke von vier Punkten klaffte letztlich zwischen dem sechsten und dem siebten Platz, den die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod in der Endabrechnung belegte. Zwar stand das Team des Trainerduos Zvonko Juranovic und René Reckelkamm auch dreimal im Saisonverlauf auf Position sechs, den Blick nach hinten durfte man aber nie vernachlässigen. Gerade im letzten Drittel rangierte man als Elfter nur knapp über dem Strich. Ein wichtiger Sieg sollte der 3:1-Derbyerfolg am 25. Spieltag gegen den TuS Montabaur darstellen. Dem Ahrbacher Trainerduo merkte man hinterher die Erleichterung noch auf dem Platz an. „Wir haben aus unseren Möglichkeiten das Beste gemacht. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns gefunden haben. Aber wir haben vielen jungen Spielern die Möglichkeit gegeben, in der Bezirksliga Fuß zu fassen, das ist positiv“, sagt Juranovic.

i Walter Reitz verneigte sich im Rückblick geradezu vor seiner Elf, die mit einem Kraftakt im zweiten Halbjahr die Rettung schaffte. Ein gelungener Abschied für den 67-Jährigen, den es nun zur SG Dauborn/Kirberg/Neesbach/Ohren zog. Andreas Hergenhahn

Nur einen Punkt hinter den Ahrbacher landete zwei Mannschaften, die ebenfalls eine Entwicklung durchliefen und einen Fehlstart peu à peu ausmerzten. Die SG Müschenbach/Hachenburg startete mit einem fulminanten 4:1-Heimsieg gegen Niederroßbach in die Saison, fiel anschließend allerdings in ein tiefes Loch, das im 13. Platz, dem ersten Abstiegsrang, nach dem zehnten und zwölften Spieltag mündete. „Wir haben bis auf ganz wenige Spiele immer gut gespielt und das Herz auf dem Platz gelassen“, betont Häßler in der Rückschau. Nach sieben Punkten Mitte Oktober, berappelte sich die Häßler-Elf. „Dass wir gerade in der Rückrunde allen Widrigkeiten und den personellen Problemen getrotzt haben, ist mir hängen geblieben. 23 Punkte in der Rückrunde waren eine super Sache“, so der Ex-Trainer, der in der kommenden Saison aus zeitlichen Gründen zum ehemaligen Bezirksliga-Dino SG Weitefeld in die A-Klasse wechselt.

„Wie meine Jungs es geschafft haben, mit einer tollen Energieleistung von einem Abstiegsplatz wegzukommen und die Saison endgültig auf einem einstelligen Tabellenplatz abzuschließen – damit hätte noch zu Weihnachten niemand gerechnet.“

Walter Reitz, TuS Burgschwalbach

Die TuS Burgschwalbach hatte im Gegensatz zu den Müschenbachern am ersten Spieltag kein Hoch. Erst am zehnten Spieltag konnten sich die Fußballer vom Märchenwald erstmals von einem Abstiegsrang lösen. Was allen voran in der zweiten Saisonhälfte folgte, bereitet Walter Reitz, der am letzten Spieltag auch das (vorerst) letzte Mal an der TuS-Seitenlinie stand, auch Wochen danach große Freude. „Wie meine Jungs es geschafft haben, mit einer tollen Energieleistung von einem Abstiegsplatz wegzukommen und die Saison endgültig auf einem einstelligen Tabellenplatz abzuschließen – damit hätte noch zu Weihnachten niemand gerechnet.“

Rettung trotz absteigender Form

Einen entgegengesetzten Weg zu dem der just genannten Mannschaften schlugen die beiden Neuwieder Vertreter TuS Asbach und HSV Neuwied sowie der TuS Montabaur ein. Die Aufsteiger aus Montabaur schlossen die Hinrunde auf einem starken sechsten Platz ab. Danach wurden die Kreisstädter aber immer weiter nach unten gereicht. „Trotz einer extrem schweren Rückrunde mit Kranken, Verletzten und sportlichen Rückständen ist die junge Truppe inklusive dem Vorstand ruhig geblieben und hat das ausgegebene Saisonziel gemeinsam erreicht“, lobt Trainer Markus Kluger und macht dabei eine besondere Note im eigenen Verein aus: „Die gute Stimmung und der Zusammenhalt in der Mannschaft ist nie verloren gegangen.“ Einen Seitenhieb an die Kritiker konnte er sich dabei aber nicht verkneifen: „Schade, dass die Schulterklopfer aus dem Umfeld von gestern schnell zu Heckenschützen von heute wurden.“

i Tabellennachbarn: Der TuS Asbach (in Weiß) und der HSV Neuwied (in Schwarz) beendeten die Bezirksliga-Ost-Saison 2025/26 auf Platz 10 und 11. Im neuen Spieljahr wird der HSV, anders als der TuS, in der Mitte-Staffel antreten. Heinz-Werner Lamberz

Die Fieberkurve der beiden Neuwieder Vertretern war die Saison über schwankend, im Durchschnitt zeigte die Formkurve allerdings nach unten. Während die Asbacher sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde jeweils 20 Punkte sammelten, waren sie aber stets im ruhigen Fahrwasser und nie schlechter als Rang zehn geführt. Der HSV musste dagegen ein wenig mehr zittern. Stefan Fink, Trainer des Aufsteigers aus der Deichstadt, spricht von der „ausgeglichensten Liga, in der wir je gespielt haben“. Darüber konnte „jeder Moment in der Saison über Glück und Unglück entscheiden“.

Besonders in Erinnerung geblieben ist dem 41-Jährigen der Abstiegsgipfel gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld. „Nach drei zweifelhaften Platzverweisen standen wir zum Schluss nur noch mit sieben Spielern auf dem Feld. Wenn da ein Tor für Wallmenroth fällt, haben wir zwei Punkte weniger, der Gegner einen mehr und wir wären abgestiegen.“ Das direkte Duell am 24. Spieltag endete jedoch 1:0 für die Neuwieder.

Bevor die neue Spielzeit in überwiegend neuen Trikots beginnt, bleibt also eines hängen: Der Abstiegskampf in der Bezirksliga-Ost-Saison 2024/25 war nichts für schwache Nerven – für nahezu der Hälfte aller Ligateams.

Teil 3: Bittere Abstiege, Auffälligkeiten und Elf der Saison

Lesen Sie im finalen Teil unseres Rückblicks über Gründe des Abstiegs, Auffälligkeiten und finden Sie heraus, wer in der Elf der Saison landete.