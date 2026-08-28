Weitefeld empfängt Guckheim Das Duell der Ungeschlagenen steigt in Friedewald Jona Heck 28.08.2026, 16:25 Uhr

i Die SG Weitefeld-Langenbach (in Blau Kevin Szram) will auch im vierten Bezirksliga-Spiel den vierten Sieg. Manfred Böhmer/balu

Im Topspiel der Fußball-Bezirksliga Ost treffen die ungeschlagenen Aufsteiger Weitefeld und Guckheim aufeinander. Mindestens eine Siegesserie wird garantiert reißen, aber welche?

Zum Topspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost kommt es am Sonntag, 15 Uhr, in Friedewald zwischen der SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth/Mörlen/Norken und der SG Guckheim/Kölbingen. Beide Teams sind erst im Sommer in die Bezirksliga aufgestiegen, zeigten aber in den ersten drei Spielen, dass auch in der Bezirksliga mit ihnen zu rechnen ist.







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