Im Topspiel der Fußball-Bezirksliga Ost treffen die ungeschlagenen Aufsteiger Weitefeld und Guckheim aufeinander. Mindestens eine Siegesserie wird garantiert reißen, aber welche?
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Zum Topspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost kommt es am Sonntag, 15 Uhr, in Friedewald zwischen der SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth/Mörlen/Norken und der SG Guckheim/Kölbingen. Beide Teams sind erst im Sommer in die Bezirksliga aufgestiegen, zeigten aber in den ersten drei Spielen, dass auch in der Bezirksliga mit ihnen zu rechnen ist.