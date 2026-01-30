Trennung im Sommer Darum muss Lautzert ohne Deniz Sakalakoglu weitermachen Moritz Hannappel 30.01.2026, 16:48 Uhr

i Deniz Sakalakoglu, der zusammen mit Spielertrainer Justin Keeler die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod trainiert, wird sich im Sommer von seinem Amt zurückziehen. Jürgen Augst/byJogi

Dass es manchmal zu Trennungen kommt, obwohl beide Partien gewillt sind, zusammen weiterzumachen, zeigt das Beispiel Deniz Sakalakoglu und SG Lautzert. Der Trainer zieht im Sommer einen Schlussstrich beim Bezirksligisten. Das sind die Gründe.

Bezirksligist SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod wird für die kommende Spielzeit einen neuen Nebenmann für Spielertrainer Justin Keeler finden müssen. Deniz Sakalakoglu, seit dieser Saison auch offiziell Mit-Trainer von Keeler, wird sich von seinem Amt als Trainer zurückziehen.







