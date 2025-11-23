Einwurf zur Bezirksliga Ost Darum habe ich mir vom Spitzenspiel mehr versprochen 23.11.2025, 14:25 Uhr

i Moritz Hannappel Jens Weber. MRV

Es stand freilich etwas auf dem Spiel, und so wollte keiner ins offene Messer laufen. Und dennoch ließen beide Seiten etwas vermissen, findet unser Sportreporter. Dem Sieger kann das egal sein, der Verlierer kann sich zurecht ärgern.

Mit 53 und 46 geschossenen Toren standen sich am Samstag die beiden torgefährlichsten Mannschaften der Bezirksliga Ost im Spitzenspiel der punktgleichen Tabellenführer gegenüber. Es war ein Spiel, welches vor dem Anpfiff einiges versprochen hatte, das über gut 90 Minuten aber auch nicht alles davon halten konnte.







Artikel teilen

Artikel teilen