Kellerduell in Windhagen Coach Özbek will weniger „Freigeist-Fußball“ sehen Stefan Nink 16.10.2026, 12:00 Uhr

i Enes Özbek weiß, dass es allerhöchste Zeit ist, zu punkten. Genau wie sein Gegenüber Andreas Müller, nimmt Windhagens Coach den Abstiegskampf an. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Die Zwischenbilanz nach zehn Begegnungen in der Fußball-Bezirksliga Ost fällt für den SV Windhagen und die TuS Burgschwalbach bedenklich aus. Am Sonntag steht das direkte Duell an. Und hüben wie drüben muss die Wende umgehend eingeläutet werden.

Ein Drittel der Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost liegt hinter den Mannschaften und sowohl Enes Özbek vom SV Windhagen als auch Andreas Müller von der TuS Burgschwalbach wissen genau, dass die Tabelle nicht lügt. Am Sonntagnachmittag treffen ab 14.







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